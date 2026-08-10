ثلاث ظواهر فلكية تشهدها سوريا خلال شهر آب الجاري

دمشق-سانا
تشهد دمشق والمنطقة عموماً خلال شهر آب الجاري تقاطعاً فلكياً نادراً يتمثل في ثلاث ظواهر كونية متزامنة، تتقدمها الذروة الأنشط لشهب “البرشاويات”، واصطفاف ظاهري لستة كواكب في نظامنا الشمسي، إلى جانب خسوف جزئي للقمر نهاية الشهر.
وأكد عضو اللجنة الاستشارية في الجمعية الفلكية السورية، نبيل البيش، في تصريح لمراسل سانا، أن سماء سوريا ستسجل الكثافة الأعلى والأنشط لزخة شهب “البرشاويات” ليلة الأربعاء 12 آب وحتى ساعات فجر الخميس 13 آب 2026.
وبيّن البيش أن هذه الظاهرة تندرج ضمن المسار السنوي المعتاد الذي تعبر فيه الأرض حقل حطام شهاب البرشاويات خلال الفترة من 17 تموز إلى 24 آب، إلا أن السمة التي تمنح هذا العام قيمته الاستثنائية هي اقتران وقت الذروة بمرحلة المحاق القمري، التي تكون فيها نسبة إضاءة القمر (0%)، مشيراً إلى أن معدل الرصد المتوقع للظاهرة بين 40 و100 شهاب في الساعة.
التفسير الفيزيائي
وحول التفسير الفيزيائي للظاهرة، أوضح البيش أن المصدر الأساسي لهذه الشهب يعود إلى دخول الجسيمات الغبارية الدقيقة الناتجة عن المذنب (سويفت – تاتل) إلى الطبقات العليا للغلاف الجوي للأرض بسرعة هائلة تتراوح بين 60 و65 كيلومتراً في الثانية، حيث يؤدي الضغط الديناميكي الشديد والحرارة العالية إلى احتراقها وتوهجها، فتظهر على شكل ومضات ضوئية في السماء.
وشدد البيش على أن هذه الظاهرة طبيعية بحتة، وينتفي معها أي تأثير مباشر أو خطر على سطح الأرض أو السلامة العامة، مبيناً أن أفضل الأوقات لمتابعتها تبدأ من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دمشق، ويُفضّل الرصد البصري المباشر بالعين المجردة بعيداً عن أضواء المدن لضمان اتساع حقل الرؤية وعدم التقيد بمجال التلسكوبات الضيق.
اصطفاف ظاهري لستة كواكب
ولفت البيش إلى أنه في ساعات الفجر الأولى لليلة الأربعاء، وقبيل شروق شمس يوم الخميس 13 آب بنحو 30 إلى 60 دقيقة، ستشهد سماء دمشق اصطفافاً ظاهرياً لستة كواكب هي: المشتري، وعطارد، والمريخ، وزحل، وأورانوس، ونبتون.
وبيّن أنه يمكن لهواة الفلك تمييز المريخ بلونه الضارب للحمرة وزحل بحلقاته عبر العين المجردة بوضوح، في حين سيظهر المشتري وعطارد منخفضين بالقرب من الأفق الشرقي، بينما يتطلب تحديد موقعي أورانوس ونبتون استخدام مناظير أو تلسكوبات ذات قدرة مناسبة نظراً لخفوت قدرهما الظاهري وبعدهما الشاسع.
خسوف جزئي للقمر
ولفت البيش إلى أن الاقتران المداري المباشر بين الأرض والشمس والقمر سيتيح الفرصة لرؤية خسوف جزئي للقمر يُرصد بوضوح في سماء سوريا والمنطقة فجر يوم الجمعة 28 آب 2026، مؤكداً أنها ظاهرة فلكية آمنة بصرياً بشكل تام، ولا تتطلب الاستعانة بأي مرشحات أو نظارات حماية للعين.
وتُعتبر زخات شهب “البرشاويات” ظاهرة فلكية سنوية منتظمة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، تنجم عن عبور الأرض حزام حطام المذنب “سويفت-تاتل”، وتتأثر جودة رصدها سنوياً بطور القمر، حيث تُعيق إضاءة البدر رؤيتها، ما يجعل رصد عام 2026 مميزاً ونادراً لتزامن ذروة الشهب مع المحاق.