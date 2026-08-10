ثلاث ظواهر فلكية تشهدها سوريا خلال شهر آب الجاري

دمشق-سانا

تشهد دمشق والمنطقة عموماً خلال شهر آب الجاري تقاطعاً فلكياً نادراً يتمثل في ثلاث ‏ظواهر كونية متزامنة، تتقدمها الذروة الأنشط لشهب “البرشاويات”، واصطفاف ظاهري ‏لستة كواكب في نظامنا الشمسي، إلى جانب خسوف جزئي للقمر نهاية الشهر.‏

وأكد عضو اللجنة الاستشارية في الجمعية الفلكية السورية، نبيل البيش، في تصريح ‏لمراسل سانا، أن سماء سوريا ستسجل الكثافة الأعلى والأنشط لزخة شهب “البرشاويات” ‏ليلة الأربعاء 12 آب وحتى ساعات فجر الخميس 13 آب 2026.‏

وبيّن البيش أن هذه الظاهرة تندرج ضمن المسار السنوي المعتاد الذي تعبر فيه الأرض ‏حقل حطام شهاب البرشاويات خلال الفترة من 17 تموز إلى 24 آب، إلا أن السمة التي ‏تمنح هذا العام قيمته الاستثنائية هي اقتران وقت الذروة بمرحلة المحاق القمري، التي تكون ‏فيها نسبة إضاءة القمر (0%)، مشيراً إلى أن معدل الرصد المتوقع للظاهرة بين 40 و‏100 شهاب في الساعة.‏

التفسير الفيزيائي ‏

وحول التفسير الفيزيائي للظاهرة، أوضح البيش أن المصدر الأساسي لهذه الشهب يعود ‏إلى دخول الجسيمات الغبارية الدقيقة الناتجة عن المذنب (سويفت – تاتل) إلى الطبقات ‏العليا للغلاف الجوي للأرض بسرعة هائلة تتراوح بين 60 و65 كيلومتراً في الثانية، حيث ‏يؤدي الضغط الديناميكي الشديد والحرارة العالية إلى احتراقها وتوهجها، فتظهر على شكل ‏ومضات ضوئية في السماء.‏

وشدد البيش على أن هذه الظاهرة طبيعية بحتة، وينتفي معها أي تأثير مباشر أو خطر ‏على سطح الأرض أو السلامة العامة، مبيناً أن أفضل الأوقات لمتابعتها تبدأ من الساعة ‏العاشرة مساءً بتوقيت دمشق، ويُفضّل الرصد البصري المباشر بالعين المجردة بعيداً عن ‏أضواء المدن لضمان اتساع حقل الرؤية وعدم التقيد بمجال التلسكوبات الضيق.‏

اصطفاف ظاهري لستة كواكب

ولفت البيش إلى أنه في ساعات الفجر الأولى لليلة الأربعاء، وقبيل شروق شمس يوم ‏الخميس 13 آب بنحو 30 إلى 60 دقيقة، ستشهد سماء دمشق اصطفافاً ظاهرياً لستة ‏كواكب هي: المشتري، وعطارد، والمريخ، وزحل، وأورانوس، ونبتون.‏

وبيّن أنه يمكن لهواة الفلك تمييز المريخ بلونه الضارب للحمرة وزحل بحلقاته عبر العين ‏المجردة بوضوح، في حين سيظهر المشتري وعطارد منخفضين بالقرب من الأفق ‏الشرقي، بينما يتطلب تحديد موقعي أورانوس ونبتون استخدام مناظير أو تلسكوبات ذات ‏قدرة مناسبة نظراً لخفوت قدرهما الظاهري وبعدهما الشاسع.‏

خسوف جزئي للقمر

ولفت البيش إلى أن الاقتران المداري المباشر بين الأرض والشمس والقمر سيتيح الفرصة ‏لرؤية خسوف جزئي للقمر يُرصد بوضوح في سماء سوريا والمنطقة فجر يوم الجمعة 28 ‏آب 2026، مؤكداً أنها ظاهرة فلكية آمنة بصرياً بشكل تام، ولا تتطلب الاستعانة بأي ‏مرشحات أو نظارات حماية للعين.‏

وتُعتبر زخات شهب “البرشاويات” ظاهرة فلكية سنوية منتظمة في النصف الشمالي للكرة ‏الأرضية، تنجم عن عبور الأرض حزام حطام المذنب “سويفت-تاتل”، وتتأثر جودة ‏رصدها سنوياً بطور القمر، حيث تُعيق إضاءة البدر رؤيتها، ما يجعل رصد عام ‌‏2026 مميزاً ونادراً لتزامن ذروة الشهب مع المحاق.‏