إجراء صيانة دورية لمحطة تحويل جاسم الكهربائية بريف ‏درعا

درعا-سانا
أعلنت الشركة العامة لكهرباء درعا اليوم الإثنين عن إجراء أعمال صيانة دورية لمحطة تحويل جاسم الكهربائية 66/20 ك.ف، ما يستدعي فصل المحطة وحجزها، وبالتالي انقطاع التغذية الكهربائية عن عدد من المخارج والمناطق التي تتغذى منها.
وأوضح مدير كهرباء درعا المهندس غازي اشريفة في تصريح لمراسل سانا، أن فترة الانقطاع تكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، ريثما تنتهي ورشات الصيانة من الأعمال المقررة، وتتم إعادة التغذية الكهربائية وفق الإجراءات الفنية المتبعة.
وبيّن اشريفة أن محطة تحويل جاسم تغذي مناطق جاسم وإنخل وسملين وكفر شمس وعقربا ونمر والعالية، إضافة إلى خط الإرواء والقرى التابعة له.
وأشار اشريفة إلى أن ورشات الصيانة في إدارة كهرباء درعا، بالتعاون مع دائرة تشغيل 230 ك.ف، تنفذ أعمال الصيانة الدورية للمحطة، ضمن خطة الصيانة المعتمدة لمحطات التحويل، بهدف الحفاظ على جاهزية مكونات الشبكة ورفع موثوقية التغذية الكهربائية والحد من الأعطال الطارئة.
وتأتي أعمال الصيانة الدورية لمحطات التحويل ضمن الإجراءات الفنية اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، حيث تشمل فحص التجهيزات والمعدات وإجراء أعمال الصيانة الوقائية اللازمة، بما يسهم في تحسين أداء المحطات وضمان استمرارية عملها ورفع جاهزيتها خلال فترات الطلب على الطاقة.