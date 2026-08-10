إجراء صيانة دورية لمحطة تحويل جاسم الكهربائية بريف ‏درعا

درعا-سانا‏

أعلنت الشركة العامة لكهرباء درعا اليوم الإثنين عن إجراء ‏أعمال صيانة دورية لمحطة تحويل جاسم الكهربائية 66/20 ‏ك.ف، ما يستدعي فصل المحطة وحجزها، وبالتالي انقطاع ‏التغذية الكهربائية عن عدد من المخارج والمناطق التي تتغذى ‏منها‎.‎

وأوضح مدير كهرباء درعا المهندس غازي اشريفة في تصريح ‏لمراسل سانا، أن فترة الانقطاع تكون من الساعة التاسعة صباحاً ‏وحتى الساعة الواحدة ظهراً، ريثما تنتهي ورشات الصيانة من ‏الأعمال المقررة، وتتم إعادة التغذية الكهربائية وفق الإجراءات ‏الفنية المتبعة‎.‎

وبيّن اشريفة أن محطة تحويل جاسم تغذي مناطق جاسم وإنخل ‏وسملين وكفر شمس وعقربا ونمر والعالية، إضافة إلى خط ‏الإرواء والقرى التابعة له‎.‎

وأشار اشريفة إلى أن ورشات الصيانة في إدارة كهرباء درعا، ‏بالتعاون مع دائرة تشغيل 230 ك.ف، تنفذ أعمال الصيانة ‏الدورية للمحطة، ضمن خطة الصيانة المعتمدة لمحطات ‏التحويل، بهدف الحفاظ على جاهزية مكونات الشبكة ورفع ‏موثوقية التغذية الكهربائية والحد من الأعطال الطارئة‎.‎

وتأتي أعمال الصيانة الدورية لمحطات التحويل ضمن ‏الإجراءات الفنية اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة ‏الكهربائية، حيث تشمل فحص التجهيزات والمعدات وإجراء ‏أعمال الصيانة الوقائية اللازمة، بما يسهم في تحسين أداء ‏المحطات وضمان استمرارية عملها ورفع جاهزيتها خلال ‏فترات الطلب على الطاقة‎.‎