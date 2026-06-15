مديرية نقل الركاب بحماة تبدأ أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف انتظار المواطنين

0R2A4092 مديرية نقل الركاب بحماة تبدأ أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف انتظار المواطنين

حماة-سانا
 
بدأت مديرية نقل الركاب في محافظة حماة اليوم الإثنين، أعمال إعادة تأهيل وصيانة عدد من مواقف الانتظار في عدة أحياء بمركز المدينة.
 
وأوضح مدير مديرية نقل الركاب باسل العوير في تصريح لـ سانا، أن الهدف من إعادة تأهيل وصيانة المواقف، تنظيم أماكن انتظار المواطنين، ورفع جاهزية النقل الداخلي، بما يسهم في تسهيل حركة الركاب، وتحسين المظهر العام للمدينة، مبيناً أنه سيتم أيضاً إنشاء مواقف جديدة ووضعها بالخدمة في أسرع وقت ممكن.

0R2A4075 مديرية نقل الركاب بحماة تبدأ أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف انتظار المواطنين

ولفت إلى أن الأعمال تشمل مركز مدينة حماة والأحياء المجاورة لها، إضافة إلى أماكن أخرى بريف المحافظة، مشيراً إلى أن مواصفات مواقف الانتظار ستكون بجودة عالية بعد اعتماد التصميم الأنسب لها، وبما يسهم في تحسين جودة وكفاءة النقل الداخلي في عموم المحافظة.

 وبيّن العوير أنه لا توجد مدة زمنية محددة لانتهاء أعمال التأهيل والصيانة، بسبب وجود بعض المتغيرات التي ستتم مراعاتها، مشيراً إلى استمرار العمل حتى الانتهاء من كل المناطق والأماكن التي تحتاج إلى مواقف انتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 
وكانت مديرية نقل الركاب بحماة فعّلت مؤخراً آلية جديدة لمتابعة شكاوى الركاب، عبر وضع لصاقات توضح التعرفة ورقماً خاصاً بتلقي البلاغات عن أي تجاوزات في التسعيرة أو الخطوط.

0R2A4061 مديرية نقل الركاب بحماة تبدأ أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف انتظار المواطنين
0R2A4065 1 مديرية نقل الركاب بحماة تبدأ أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف انتظار المواطنين
0R2A4104 مديرية نقل الركاب بحماة تبدأ أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف انتظار المواطنين
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