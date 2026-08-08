طقس صيفي حار نسبياً في عموم سوريا وسديمي في بعض ‏المناطق‎ ‎

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية، باستثناء المناطق الشرقية والبادية تكون أعلى من المعدل بحوالي 2-3 درجات مئوية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو خلال النهار يكون صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، إلى حار، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف
في أجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً على المنطقة الوسطى تؤدي إلى إثارة الغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/37
ريف دمشق (القلمون)
|16/32
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القنيطرة
|19/31
درعا
|22/34
السويداء
|19/32
حمص
|23/34
حماة
|24/36
اللاذقية
|27/31
طرطوس
|26/31
حلب
|23/38
إدلب
|24/34
دير الزور
|28/42
الرقة
|26/40
الحسكة
|28/41