طقس صيفي حار نسبياً في عموم سوريا وسديمي في بعض ‏المناطق‎ ‎

DSC00146 copy طقس صيفي حار نسبياً في عموم سوريا وسديمي في بعض ‏المناطق‎ ‎

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول معدلاتها السنوية في ‏أغلب المناطق السورية، باستثناء المناطق الشرقية والبادية تكون ‏أعلى من المعدل بحوالي 2-3 درجات مئوية‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو خلال النهار ‏يكون صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، ‏إلى حار، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً، مع نسبة رطوبة مرتفعة على ‏المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف ‏
في أجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر. ‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة ‏مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا خلال ساعات بعد ‏الظهر، وخاصةً على المنطقة الوسطى تؤدي إلى إثارة الغبار في ‏بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎

دمشق20/37‏

ريف دمشق (القلمون)		  16/32‏
 
القنيطرة		  19/31‏

درعا		  22/34‏

السويداء		  19/32‏

حمص		  23/34‏

حماة		  24/36‏

اللاذقية		  27/31‏

طرطوس		  26/31‏

حلب		  23/38‏

إدلب		  24/34‏

دير الزور		  28/42‏

الرقة		  26/40‏

الحسكة		  28/41‏
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