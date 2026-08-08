طقس صيفي حار نسبياً في عموم سوريا وسديمي في بعض ‏المناطق‎ ‎

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول معدلاتها السنوية في ‏أغلب المناطق السورية، باستثناء المناطق الشرقية والبادية تكون ‏أعلى من المعدل بحوالي 2-3 درجات مئوية‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو خلال النهار ‏يكون صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، ‏إلى حار، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً، مع نسبة رطوبة مرتفعة على ‏المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف ‏

في أجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر. ‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة ‏مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا خلال ساعات بعد ‏الظهر، وخاصةً على المنطقة الوسطى تؤدي إلى إثارة الغبار في ‏بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎