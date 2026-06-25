الشيخ علي الدقر… رائد الإصلاح التربوي والدعوي في دمشق

دمشق-سانا

شكّلت سيرة العلامة الشيخ علي الدقر نموذجاً فريداً للعالم المصلح الذي جمع بين العلم والدعوة والعمل الاجتماعي والوطني، واستطاع أن يترك أثراً عميقاً في الحياة العلمية والدينية في دمشق وبلاد الشام خلال النصف الأول من القرن العشرين، فقد أسّس مشروعاً تربوياً وتعليمياً رائداً أسهم في تخريج أجيال من العلماء والدعاة والمفكرين، ورسّخ حضوراً علمياً ظلّ ممتداً حتى يومنا هذا.

وفي إطار سلسلة “الشام حاضنة اللغة العربية”، استضاف المركز الثقافي العربي في العدوي اليوم الخميس، محاضرة بعنوان “الشيخ علي الدقر وجهوده الدعوية” قدّمها الباحث سارية العجلوني، الذي تناول أبرز محطات حياة الشيخ، وجهوده الإصلاحية والتربوية، ودوره في بناء نهضة علمية امتدت آثارها إلى مختلف أنحاء بلاد الشام.



داعية هزّ دمشق بنداء الإصلاح

تناول الباحث المكانة التي احتلها الشيخ الدقر في الحياة الدعوية بدمشق، حيث عُرف بأسلوبه المؤثر في الوعظ والإرشاد، وقدرته على مخاطبة الناس بلغة قريبة من قلوبهم، الأمر الذي جعل دروسه ومحاضراته مقصداً لآلاف المستمعين، وفي هذا السياق، استشهد العجلوني بما كتبه الأديب والقاضي علي الطنطاوي الذي وصف الشيخ الدقر بأنه “الرجل الذي هزّ دمشق هزة لم تعرف مثلها منذ قرون”، وأشار إلى ما تركته مواعظه في نفوس الناس، ودورها في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.



نهضة تعليمية صنعت أجيالاً

وسلّط الباحث الضوء على المشروع التعليمي الكبير الذي قاده الشيخ الدقر عبر تأسيس “الجمعية الغراء لتعليم أولاد الفقراء” عام 1924، والتي تحولت إلى واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في بلاد الشام.

وعملت الجمعية على إنشاء المدارس والمعاهد الشرعية وتعليم أبناء الأسر الفقيرة

وتأمين احتياجاتهم الدراسية والمعيشية وتخريج مئات العلماء والدعاة والمعلمين

الذين انتشر خريجوها في سوريا والأردن وفلسطين ولبنان وتركيا.



وبين العجلوني أن هذه التجربة إحدى أبرز النهضات التعليمية في القرن العشرين، وأسهمت في الحفاظ على الهوية الثقافية والعلمية للمجتمع في مرحلة شهدت تحولات سياسية واجتماعية كبرى.



حضور وطني ودور في مقاومة الاستعمار

وتوقف الباحث عند الجانب الوطني في شخصية الشيخ الدقر، ودوره في تعزيز روح المقاومة والوعي الوطني خلال فترة الاحتلال الفرنسي، حيث كان مع عدد من العلماء في مقدمة الداعين إلى الدفاع عن البلاد والحفاظ على هويتها وثقافتها.

وأشار العجلوني إلى أن الشيخ الدقر لم يحصر نشاطه في التعليم والدعوة، بل نظر إلى العلم بوصفه وسيلة لبناء الإنسان والمجتمع وصون القيم الوطنية والأخلاقية.

استحضار القدوات وبناء الوعي

أوضح الباحث سارية العجلوني في تصريح لـ سانا، أن الغاية من هذه المحاضرات التي تتناول أعلام الشام من العلماء والمفكرين والأدباء تتمثل في تعريف الأجيال الجديدة بالشخصيات التي تركت أثراً إيجابياً في مجتمعاتها، لتكون نماذج يُحتذى بها في العلم والعمل والإصلاح.

وبيّن العجلوني أن هذه اللقاءات تسعى إلى تقديم نماذج واقعية من العلماء الذين أسهموا في نهضة المجتمع، وإبراز ما تركوه من آثار علمية وأخلاقية وإنسانية يمكن للأجيال الجديدة أن تستلهم منها مسيرتها.

وأضاف: “رسالتي إلى الشباب أن يعتنوا بقراءة سير العلماء والمصلحين، وأن يتعرفوا إلى تجاربهم وقيمهم، لأن هذه السير تحمل رسائل تربوية وأخلاقية وتوعوية تسهم في بناء الشخصية وتعزيز الانتماء والوعي”.



نشأة دمشقية ومسيرة علمية مبكرة

وُلد الشيخ علي الدقر في دمشق عام 1877 لأسرة دمشقية عُرفت بالصلاح والكرم والعمل الخيري، ومنذ سنواته الأولى أظهر ميلاً واضحاً إلى طلب العلم الشرعي، رغم رغبة أسرته في أن يسلك طريق التجارة أسوة بوالده وإخوته، وتلقى علومه الأولى في الكتاتيب والمدارس التقليدية، ثم نهل من علوم كبار علماء دمشق، وفي مقدمتهم الشيخ محمد القاسمي والشيخ بدر الدين الحسني، المحدث الكبير حتى أصبح من العلماء البارزين الذين يُشار إليهم بالبنان في علوم الشريعة واللغة.



إرث ما زال حاضراً

أكد المشاركون أن الحديث عن الشيخ علي الدقر ليس استعادة لشخصية تاريخية فحسب، بل استحضار لتجربة إصلاحية متكاملة جمعت بين العلم والعمل والدعوة وخدمة المجتمع، وتركت آثاراً لا تزال حاضرة في المؤسسات العلمية والتربوية التي تخرّج فيها أجيال من العلماء والمفكرين.



وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود الثقافية الرامية إلى توثيق سير الرموز الفكرية والعلمية السورية، وتعريف الأجيال الجديدة بإسهاماتهم في بناء المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز قيم المعرفة والانتماء والاقتداء بالنماذج المضيئة في تاريخ سوريا الثقافي والعلمي.

