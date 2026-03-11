وزير الإعلام ومحافظ السويداء يبحثان سبل تطوير الأداء الإعلامي في المحافظة

دمشق -سانا

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى مع محافظ السويداء مصطفى بكور، سبل تطوير الأداء الإعلامي، بما يخدم القضايا الخدمية والتنموية في المحافظة.

وخلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في السويداء، جرى التأكيد على ضرورة تبني خطاب إعلامي جامع يدعم الاستقرار، ويعزز السلم الأهلي ويمثل تطلعات جميع أبناء المحافظة.

كما جرى التشديد على أهمية تحديث المنصات وتأهيل الكوادر الإعلامية، بشكل يواكب التطورات التقنية ويضمن وصول الرسالة الإعلامية بكفاءة.

وتأتي زيارة وزير الإعلام إلى السويداء استكمالاً لجولاته الميدانية في المحافظات.

