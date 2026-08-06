نحو 121 ألف مسافر عبروا منفذ كسب منذ بداية العام مع استمرار أعمال التطوير

IMG 7055 نحو 121 ألف مسافر عبروا منفذ كسب منذ بداية العام مع استمرار أعمال التطوير

اللاذقية-سانا

سجّل منفذ كسب الحدودي مع تركيا منذ بداية عام 2026 حركة عبور نشطة، بالتوازي مع استمرار تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع جاهزية المنفذ لاستيعاب حركة المسافرين والبضائع.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن منفذ كسب شهد عبور نحو 121 ألف مسافر في الاتجاهين منذ بداية العام الجاري، بينهم قرابة خمسة آلاف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى البلاد.

IMG 7059 نحو 121 ألف مسافر عبروا منفذ كسب منذ بداية العام مع استمرار أعمال التطوير

ولفت علوش إلى أن كوادر المنفذ تواصل تنظيم حركة المسافرين وإنجاز معاملاتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بما يضمن انسيابية العبور ويحد من فترات الانتظار، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار علوش إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على تنفيذ عدد من مشاريع التطوير في منفذ كسب، تشمل تحديث المرافق الخدمية، وتوسعة بعض المنشآت والساحات التشغيلية، وتحسين بيئة العمل، بما يعزز قدرة المنفذ على التعامل مع الأعداد المتزايدة من المسافرين وحركة البضائع.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الرامية إلى تطوير المنافذ الحدودية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يسهم في تعزيز حركة العبور ودعم التواصل التجاري والإنساني بين سوريا ودول الجوار.

IMG 7057 نحو 121 ألف مسافر عبروا منفذ كسب منذ بداية العام مع استمرار أعمال التطوير
IMG 7058 نحو 121 ألف مسافر عبروا منفذ كسب منذ بداية العام مع استمرار أعمال التطوير
IMG 7054 نحو 121 ألف مسافر عبروا منفذ كسب منذ بداية العام مع استمرار أعمال التطوير
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