إصابات في حادث سير قرب معرة النعمان على أوتوستراد حلب–دمشق

إدلب-سانا

أُصيب عدد من الأشخاص اليوم الإثنين، جراء حادث سير وقع على أوتوستراد حلب – دمشق قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، نجم عن تصادم سيارة سياحية بحافلة نقل خاص وبولمان عام.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مسؤول مرور خان شيخون محمد الأسعد أن حادث تصادم وقع بين سيارة سياحية وبولمان على الأوتوستراد قرب مدينة معرة النعمان، ما أدى إلى وقوع إصابات لم يُحصر عددها حتى الآن، مبيناً أنه لدى محاولة بولمان آخر تفادي الحادث انحرف واصطدم بالمنصف وسط الطريق.

ولفت الأسعد إلى حضور فرق أمن الطرق وشرطة المرور إلى المكان فور وقوع الحادث، حيث عملت على تأمين الطريق، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المشافي القريبة، وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وتوفي شخص وأصيب 30 آخرون جراء حوادث سير متفرقة وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد من المحافظات السورية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.