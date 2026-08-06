منفذ اليعربية يسجّل 34 ألف مسافر منذ إعادة افتتاحه قبل ثلاثة أشهر

الحسكة-سانا

بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ اليعربية في محافظة الحسكة الحدودي مع جمهورية العراق، منذ إعادة افتتاحه في نهاية نيسان الماضي، في كلا الاتجاهين، نحو 34 ألف مسافر.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن كوادر منفذ اليعربية تعمل على مدار ساعات العمل المعتمدة لتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة، وتنظيم حركة المسافرين، وتقديم الخدمات ضمن بيئة استقبال منظّمة وآمنة، بما يحدّ من فترات الانتظار ويضمن سرعة إنجاز المعاملات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا النشاط يعكس مستوى الجاهزية التشغيلية في المنفذ، والجهود المبذولة لتحسين آليات العمل وتطوير الخدمات المقدّمة في منفذ اليعربية، بما يعزّز قدرته على استيعاب حركة العبور المتنامية بين البلدين، ويحسّن مستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين والعائدين إلى سوريا.

وتتابع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنية الخدمية والتشغيلية في منفذ اليعربية، ورفع كفاءة كوادره وتجهيزاته، بما يدعم انتظام حركة المسافرين والنقل في كلا الاتجاهين، ويعزّز دور المنفذ في خدمة المناطق الشرقية.