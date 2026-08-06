البدء بأعمال تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي

الرقة-سانا

باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد، اليوم الخميس، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة، في إطار خطة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وإضفاء الطابع الحضاري على مداخل المدينة، بما يسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي والجمالي فيها.

وتشمل الأعمال إعادة تأهيل الأرصفة، وأجهزة الإنارة وشبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل للمدخل.

تحسين المظهر العام ومستوى الخدمات

أحمد الشلاش مدير المؤسسة السورية للبناء والتشييد في الرقة البدء بأعمال تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي

وأوضح مدير فرع المؤسسة في الرقة المهندس أحمد الشلاش لـ سانا، أن الأعمال تمتد من حاجز المقص حتى منطقة الإطفائية بطول حوالي 8 كيلومترات، ومن المقرر إنجازها خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مبيناً أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل مداخل مدينة الرقة وشوارعها الرئيسية، بهدف تحسين المظهر العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المشروع يوفر متنفساً للأهالي

عدنان اسماعيل المصطفى رئيس بلدية كسرة شيخ الجمعة البدء بأعمال تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي

من جانبه، أشار عدنان مصطفى رئيس بلدية شيخ جمعة إلى أن أعمال تأهيل طريق الرقة – حلب مدخل الجسر الجديد باتجاه المقص ذهاباً وإياباً، تشمل تنفيذ أرصفة بعرض ثلاثة أمتار على جانبي الطريق، وتأهيل الجزيرة الوسطية، ولفت إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تركيب منظومة إنارة حديثة، وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة، وإنشاء مساحات خضراء وحدائق ومقاعد على جانبي الطريق، لتوفير متنفس للأهالي، وتحسين البيئة الحضرية للمدينة. وشهدت محافظة الرقة مؤخراً تنفيذ عدد من مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، شملت إعادة تأهيل جسر الرشيد وأعمال تأهيل جسر المغلة في ريفها الشرقي، إلى جانب تنفيذ مشاريع للطرق، في إطار جهود تحسين الخدمات للمواطنين.

16 1 البدء بأعمال تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي
17 البدء بأعمال تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي
iyP7Bhdq 20 1 البدء بأعمال تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي
23 1 البدء بأعمال تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي
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