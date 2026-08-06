البدء بأعمال تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة لتحسين الواقع الخدمي والجمالي

الرقة-سانا

باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد، اليوم الخميس، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة الرقة، في إطار خطة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وإضفاء الطابع الحضاري على مداخل المدينة، بما يسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي والجمالي فيها.

وتشمل الأعمال إعادة تأهيل الأرصفة، وأجهزة الإنارة وشبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل للمدخل.

تحسين المظهر العام ومستوى الخدمات

وأوضح مدير فرع المؤسسة في الرقة المهندس أحمد الشلاش لـ سانا، أن الأعمال تمتد من حاجز المقص حتى منطقة الإطفائية بطول حوالي 8 كيلومترات، ومن المقرر إنجازها خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مبيناً أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل مداخل مدينة الرقة وشوارعها الرئيسية، بهدف تحسين المظهر العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المشروع يوفر متنفساً للأهالي