تشغيل تجريبي لبئر جديدة في مدينة الحراك بريف درعا ضمن حملة “أبشري حوران”

درعا-سانا

بدأت اليوم الجمعة أعمال التشغيل التجريبي لبئر مياه جديدة في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الحفر والتجهيز ضمن حملة “أبشري حوران”.

وأوضح رئيس وحدة مياه الريف وخربة غزالة والحراك، محمد الشريدة، في تصريح لمراسل سانا، أن البئر مخصّصة لتغذية الحيين الشرقي والجنوبي الشرقي في المدينة، ويستفيد منها نحو ثلاثة آلاف نسمة، مشيراً إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت نجاح البئر التي يبلغ عمقها 280 متراً.

ولفت الشريدة إلى أن تشغيل البئر الجديدة يشكّل خطوة مهمة في دعم شبكة المياه بمصدر إضافي، الأمر الذي يسهم في تخفيف معاناة الأهالي الناتجة عن نقص مياه الشرب خلال الفترات الماضية.

وتأتي أعمال حفر آبار جديدة لمياه الشرب في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة أبناء محافظة درعا، والعمل على تحسين خدمات المياه وضمان استدامتها.

يُذكر أن حملة “أبشري حوران”، التي انطلقت في شهر آب الماضي، تتضمن تنفيذ حفر نحو 78 بئراً جديدة موزعة على مناطق متعددة في المحافظة، بهدف تعزيز مصادر مياه الشرب وتحسين وصولها للسكان.