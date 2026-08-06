فرق الهندسة تفكك قذيفة عالقة بجدار منزل في درعا البلد

DSC3542 فرق الهندسة تفكك قذيفة عالقة بجدار منزل في درعا البلد

 درعا-سانا

فكك الفريق الهندسي التابع لوزارة الدفاع في محافظة درعا، اليوم الخميس، قذيفةً من مخلفات الحرب كانت موجودة في جدار منزل، وذلك وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح أحد ضباط الفرقة 40، محمود السعدي، أن فوج الهندسة توجه إلى مكان القذيفة، بناءً على شكوى تقدم بها مواطن في درعا البلد، وتمكن من إزالتها وهي من نوع B9.

وأكد السعدي جاهزية فرق الهندسة الدائمة بالاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل مع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، بما يُسهم في حماية المدنيين، وتأمين المناطق السكنية.

من جانبه، نوّه أحمد المصري بجهود وزارة الدفاع وعناصر فريق الهندسة وسرعة استجابتهم وتعاملهم المسؤول مع القذيفة التي عثر عليها في منزله بعد عودته من الأردن.

وتواصل فرق الهندسة في محافظة درعا تنفيذ أعمال ‏المسح الميداني والاستجابة للبلاغات في مختلف المناطق، ضمن جهودها الرامية إلى ‏تعزيز السلامة العامة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم من أخطار الذخائر غير المنفجرة.‏

DSC3554 فرق الهندسة تفكك قذيفة عالقة بجدار منزل في درعا البلد
DSC3566 فرق الهندسة تفكك قذيفة عالقة بجدار منزل في درعا البلد
DSC3591 فرق الهندسة تفكك قذيفة عالقة بجدار منزل في درعا البلد
DSC3609 فرق الهندسة تفكك قذيفة عالقة بجدار منزل في درعا البلد
إصابة 6 أشخاص في 4 حوادث سير متفرقة بحمص
مديرية الحج والعمرة تصدر تعليماتها الرسمية الخاصة بمناسك حج هذا العام
كيف انعكس تحسن الهطولات المطرية الأخيرة على واقع المزارعين في درعا؟
امتلاء سد المتاعية في ريف درعا جراء الهطولات المطرية
لجنة الاستجابة الطارئة: الأوضاع بدير الزور تتجه نحو الاستقرار الكامل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك