وزير الأوقاف يبحث مع رئيس الجامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا آفاق التعاون ‏الأكاديمي

دمشق-سانا
بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع رئيس الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا محمد غورماز، والوفد المرافق له، آفاق تعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة والجامعة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها في تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا سبل تطوير التعليم الشرعي، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.
وأكد الوزير شكري أن وزارة الأوقاف تمضي في تنفيذ رؤيتها لتطوير مؤسسات التعليم الشرعي، من خلال الانفتاح على الجامعات والمراكز العلمية، وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي، بما يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وترسيخ منهج الاعتدال والوسطية.
من جانبه، أشاد غورماز بما حققته وزارة الأوقاف السورية من إنجازات بعد التحرير، معتبراً أن إطلاق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي يمثل أبرز هذه الإنجازات، ويعد خطوة رائدة تشكل نموذجاً يُحتذى به، مؤكداً أهمية تعميم هذه التجربة والبناء عليها بما يعزز وحدة الخطاب الإسلامي ويرسخ منهج الاعتدال والتكامل العلمي.
والجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا جامعة تركية مقرها إسطنبول، تُعنى بتطوير التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التكامل بين العلوم الإسلامية والعلوم الحديثة، وتوسيع التعاون الأكاديمي على المستوى الدولي.