وزير الأوقاف يبحث مع رئيس الجامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا آفاق التعاون ‏الأكاديمي

photo 1 2026 08 06 10 25 38 وزير الأوقاف يبحث مع رئيس الجامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا آفاق التعاون ‏الأكاديمي

دمشق-سانا‏

بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع رئيس الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم ‏والتكنولوجيا محمد غورماز، والوفد المرافق له، آفاق تعزيز التعاون الأكاديمي بين ‏المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة والجامعة.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها في تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا سبل تطوير ‏التعليم الشرعي، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بالعملية ‏التعليمية.‏

وأكد الوزير شكري أن وزارة الأوقاف تمضي في تنفيذ رؤيتها لتطوير مؤسسات التعليم ‏الشرعي، من خلال الانفتاح على الجامعات والمراكز العلمية، وتوسيع مجالات التعاون ‏الأكاديمي، بما يسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، ‏وترسيخ منهج الاعتدال والوسطية.‏

من جانبه، أشاد غورماز بما حققته وزارة الأوقاف السورية من إنجازات بعد التحرير، ‏معتبراً أن إطلاق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي يمثل أبرز هذه الإنجازات، ويعد خطوة ‏رائدة تشكل نموذجاً يُحتذى به، مؤكداً أهمية تعميم هذه التجربة والبناء عليها بما يعزز ‏وحدة الخطاب الإسلامي ويرسخ منهج الاعتدال والتكامل العلمي.‏

والجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا جامعة تركية مقرها إسطنبول، تُعنى ‏بتطوير التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التكامل بين العلوم الإسلامية والعلوم الحديثة، ‏وتوسيع التعاون الأكاديمي على المستوى الدولي.‏

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