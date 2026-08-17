التنمية الإدارية والإعلام تعلنان عن توافر شواغر ‏وظيفية في دير الزور

photo 2026 08 17 23 47 59 التنمية الإدارية والإعلام تعلنان عن توافر شواغر ‏وظيفية في دير الزور

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة ‏الإعلام اليوم الإثنين عن توافر شواغر وظيفية في ‏محافظة دير الزور‎.‎
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وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على ‏التلغرام أن التفاصيل حول الشواغر المتاحة متوافرة ‏ضمن الرابط الآتي‎: ‎https://bit.ly/hiring20260801
وأن آخر ‏موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو24-8-2026 ‏لافتة إلى أن تقديم طلب التوظيف عبر الرابط الآتي‎:‎
https://bit.ly/applying20260801‎
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وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لقبول طلب ‏الموظَّف المثبت في القطاع العام يشترط إرفاق وثيقة ‌‏”لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها ‏المُتقدِّم وأن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن ‏للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها‎.‎

وبينت الوزارة أنه يتم استبعاد الطلبات غير المطابقة ‏لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد ‏المستوفين للشروط، يتم فرز الطلبات وترتيبها ‏إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها ‏المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ‏ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، ‏والعمر منوهة بأنه يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين ‏المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك ‏لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ‏ومقابلات‎.‎

وتعلن وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات ‏والجهات العامة، عن توافر شواغر وظيفية، بشكل ‏مستمر وتحدد تفاصيل الشواغر ومعايير المفاضلة ‏وآلية وموعد تقديم طلبات التوظيف.

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