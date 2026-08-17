التنمية الإدارية والإعلام تعلنان عن توافر شواغر ‏وظيفية في دير الزور

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة الإعلام اليوم الإثنين عن توافر شواغر وظيفية في محافظة دير الزور.
وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام أن التفاصيل حول الشواغر المتاحة متوافرة ضمن الرابط الآتي: https://bit.ly/hiring20260801
وأن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو24-8-2026 لافتة إلى أن تقديم طلب التوظيف عبر الرابط الآتي:
https://bit.ly/applying20260801
وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام يشترط إرفاق وثيقة ”لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم وأن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.
وبينت الوزارة أنه يتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد المستوفين للشروط، يتم فرز الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر منوهة بأنه يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.
وتعلن وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، عن توافر شواغر وظيفية، بشكل مستمر وتحدد تفاصيل الشواغر ومعايير المفاضلة وآلية وموعد تقديم طلبات التوظيف.