انخفاض على درجات الحرارة في أغلب المناطق السورية

IMG 9757 انخفاض على درجات الحرارة في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في أغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حاراً نسبياً إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام وغائماً جزئياً في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية صباحاً، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون الشرقي والمرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق20/36
ريف دمشق-القلمون17/32
القنيطرة18/32
درعا19/33
السويداء19/32
حمص21/35
حماة23/38
اللاذقية25/31
طرطوس24/31
حلب22/37
إدلب25/33
دير الزور26/44
الرقة25/40
الحسكة29/43
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