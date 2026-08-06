انخفاض على درجات الحرارة في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا



يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في أغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة.



وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حاراً نسبياً إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام وغائماً جزئياً في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.



وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية صباحاً، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون الشرقي والمرتفعات الجبلية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق 20/36 ريف دمشق-القلمون 17/32 القنيطرة 18/32 درعا 19/33 السويداء 19/32 حمص 21/35 حماة 23/38 اللاذقية 25/31 طرطوس 24/31 حلب 22/37 إدلب 25/33 دير الزور 26/44 الرقة 25/40 الحسكة 29/43