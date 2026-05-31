مياه دير الزور تواصل مراقبة مصادر المياه وتؤكد صلاحيتها للشرب

دير الزور-سانا

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور تنفيذ أعمال المراقبة والتحليل لمصادر المياه والمحطات التي لا تزال داخل الخدمة، ضمن خطة الاستجابة الطارئة المعتمدة لمتابعة آثار ارتفاع منسوب نهر الفرات، وضمان سلامة المياه المخصصة للشرب.

وأوضحت وزارة الطاقة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن الفرق الفنية المختصة في الشركة كثفت أعمالها الميدانية على مدار الساعة، حيث قامت بأخذ عينات من عدد من المحطات والمناهل المائية، وإجراء التحاليل اللازمة لها، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وخلوها من أي مؤثرات أو مخاطر محتملة ناجمة عن ارتفاع منسوب النهر.

وأكدت الوزارة أن نتائج الفحوص والتحاليل أظهرت سلامة العينات المأخوذة وصلاحية المياه للشرب في المواقع التي شملتها عمليات الفحص، مشيرةً إلى استمرار الشركة في تنفيذ مهامها الرقابية والفنية وفق الخطط المعتمدة، لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل مستوى ممكن.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أكدت أمس، أن نتائج الفحوصات التي أجريت على مصادر المياه أثبتت جودتها وسلامتها وخلوها من أي تأثيرات محتملة، مع مواصلة أعمال المراقبة والرقابة الفنية لضمان وصول مياه آمنة وصالحة للشرب إلى الأهالي في المدينة وريفها.