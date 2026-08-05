مديرية إجازات السوق: 16.9 ألف ناجح في اختبارات القيادة ‏خلال تموز ‏

دمشق-سانا
سجلت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل السورية نسبة نجاح بلغت 81.80 بالمئة في اختبارات الحصول على إجازات قيادة المركبات خلال شهر تموز الماضي، بعد اجتياز 16 ألفاً و934 متقدماً من أصل 20 ألفاً و690 متقدماً الاختبارات في مراكز قيادة المركبات بالمحافظات، في مؤشر يعكس استمرار الإقبال على استخراج رخص القيادة، بالتوازي مع تطوير إجراءات منح الإجازات وتعزيز معايير السلامة المرورية.
وأوضح مدير مديرية إجازات السوق محمد العلوش في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء أن المتقدمين للاختبارات توزعوا بين جدد وراسبين من دورات سابقة أعادوا التقدم للاختبارات، مشيراً إلى أن عدد الراسبين بلغ 3756 متقدماً.
ولفت العلوش إلى أن الرسوم المحصلة للخزينة العامة من إجازات السوق الجديدة خلال شهر تموز بلغت 47 مليوناً و901 ألفاً و250 ليرة سورية بينما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر تموز 264 مليوناً و393 ألفاً و880 ليرة سورية.
وأكد العلوش أن هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال على الحصول على إجازات السوق، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير المعتمدة في الاختبارات النظرية والعملية، بما يضمن منح الإجازات لمستحقيها ممن يمتلكون الكفاءة اللازمة للقيادة الآمنة والمسؤولة.
ولفت إلى أن مديرية إجازات السوق مستمرة في تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، مع الحفاظ على متطلبات السلامة المرورية ورفع كفاءة السائقين، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.
وبيّن العلوش أن اجتياز اختبارات الحصول على إجازة السوق لا يمثل مجرد إجراء للحصول على إجازة السوق، بل يشكل خطوة أساسية للتأكد من امتلاك السائقين المعارف والمهارات اللازمة والالتزام بقواعد المرور، مؤكداً استمرار العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم إجراءات منح الإجازات.
وحققت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد المتقدمين إلى اختبارات الحصول على إجازات السوق 78 ألفاً و845، نجح منهم 64 ألفاً و226 من المرة الأولى، و4 آلاف و72 بعد إعادة الاختبار، ليصل إجمالي الناجحين إلى 68 ألفاً و298، بنسبة تقارب 86.6 بالمئة.