مديرية إجازات السوق: 16.9 ألف ناجح في اختبارات القيادة ‏خلال تموز ‏

‎ ‎دمشق-سانا‏

سجلت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل السورية نسبة ‏نجاح بلغت 81.80 بالمئة في اختبارات الحصول على إجازات ‏قيادة المركبات خلال شهر تموز الماضي، بعد اجتياز 16 ألفاً ‏و934 متقدماً من أصل 20 ألفاً و690 متقدماً الاختبارات في ‏مراكز قيادة المركبات بالمحافظات، في مؤشر يعكس استمرار ‏الإقبال على استخراج رخص القيادة، بالتوازي مع تطوير ‏إجراءات منح الإجازات وتعزيز معايير السلامة المرورية‎.‎

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وأوضح مدير مديرية إجازات السوق محمد العلوش في تصريح ‏لمراسلة سانا اليوم الأربعاء أن المتقدمين للاختبارات توزعوا ‏بين جدد وراسبين من دورات سابقة أعادوا التقدم للاختبارات، ‏مشيراً إلى أن عدد الراسبين بلغ 3756 متقدماً‎.‎

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ولفت العلوش إلى أن الرسوم المحصلة للخزينة العامة من ‏إجازات السوق الجديدة خلال شهر تموز بلغت 47 مليوناً و901 ‏ألفاً و250 ليرة سورية بينما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة منذ ‏بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر تموز 264 مليوناً و393 ألفاً ‏و880 ليرة سورية‎.‎

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وأكد العلوش أن هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال على الحصول ‏على إجازات السوق، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير ‏المعتمدة في الاختبارات النظرية والعملية، بما يضمن منح ‏الإجازات لمستحقيها ممن يمتلكون الكفاءة اللازمة للقيادة الآمنة ‏والمسؤولة‎.‎

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ولفت إلى أن مديرية إجازات السوق مستمرة في تطوير آليات ‏العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، مع الحفاظ على ‏متطلبات السلامة المرورية ورفع كفاءة السائقين، بما يسهم في ‏الحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق‎.‎

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وبيّن العلوش أن اجتياز اختبارات الحصول على إجازة السوق ‏لا يمثل مجرد إجراء للحصول على إجازة السوق، بل يشكل ‏خطوة أساسية للتأكد من امتلاك السائقين المعارف والمهارات ‏اللازمة والالتزام بقواعد المرور، مؤكداً استمرار العمل على ‏تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم إجراءات ‏منح الإجازات‎.‎

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وحققت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل نتائج إيجابية ‏خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد المتقدمين ‏إلى اختبارات الحصول على إجازات السوق 78 ألفاً ‏و845، ‏نجح منهم 64 ألفاً و226 من المرة الأولى، و4 آلاف و72 بعد ‏إعادة ‏الاختبار، ليصل إجمالي الناجحين إلى 68 ألفاً و298، ‏بنسبة تقارب 86.6 ‏بالمئة.‏