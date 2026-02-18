إطلاق خدمة القيد العقاري إلكترونياً عبر تطبيق معاملاتي في اللاذقية والقنيطرة

دمشق-سانا

أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية، إطلاق خدمة طلب القيد العقاري إلكترونياً، عبر تطبيق “معاملاتي” في محافظتي اللاذقية والقنيطرة.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا اليوم الأربعاء، نسخة منه أن تقديم هذه الخدمة في محافظتي اللاذقية والقنيطرة، يأتي في إطار سعيها لتعزيز الخدمات الإلكترونية، وتسهيل وصول المواطنين إلى معاملاتهم العقارية، وتقليل زمن المعاملة، وتعزيز الشفافية، والدقة في تقديم البيانات العقارية.

وأكدت المديرية استمرار عملها لتوسيع نطاق الخدمة، حيث تشمل جميع المحافظات تباعاً، بما ينسجم مع خطتها للتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، واستكمال المرحلة الأولى التي شملت محافظتي دمشق ودرعا، بهدف تطوير الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات للمعاملات العقارية، وذلك في إطار خطة التوسع في الخدمات الإلكترونية، والتوزع في المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لتفعيل الخدمات الرقمية والحجز الإلكتروني في قطاع المصالح العقارية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، والمضي بمشروع أتمتة المصالح العقارية، وتطوير أدائها بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتطبيق معاملاتي هو جزء من منظومة خدمة المواطن “بوابة أنجز”، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً، وتتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم عبر الهاتف الذكي، والحصول على وثائق حكومية دون الحاجة لمراجعة الدوائر مباشرة.