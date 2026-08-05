وزير النقل يبحث مع رئيس هيئة الإمداد والتوريد تطوير ‏مديريات النقل فنياً وتقنياً

دمشق-سانا
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع رئيس الهيئة العامة للإمداد والتوريد عبد الرزاق عمر المصري سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين، ولا سيما في مجال تطوير مديريات النقل فنياً وتقنياً، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التوسع المتزايد في حجم العمل.
وأكد الوزير بدر خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي في مديريات النقل، بما يواكب الزيادة الكبيرة في أعداد المعاملات، التي بلغت نحو مليون و400 ألف معاملة خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز مليوني معاملة خلال العام الجاري، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التقنية وتعزيز جاهزية الأنظمة والخدمات الإلكترونية.
وناقش الجانبان احتياجات مديرية المعلوماتية ومتطلبات تنفيذ المشروع، والصعوبات المتعلقة بتأمين التمويل والتجهيزات الفنية، إضافة إلى تأثير الزيادات الجمركية الأخيرة في أسعار المعدات، في ظل أزمة التوريد الحالية.
وشدد الجانبان على أهمية التخطيط المؤسسي وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية، بما يشكل ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر اللقاء معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومستشارته للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير المعلوماتية محمد رجب مرعي، ومديرة التخطيط والإحصاء سامية فتال، ومدير مكتب الوزير عبد العزيز مصطفى.
يذكر أن الهيئة العامة للإمداد والتوريد السورية أُحدثت بموجب المرسوم رقم (63) لعام 2026، وترتبط بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ومقرها مدينة دمشق، وتهدف إلى تنظيم إجراءات التعاقد وتوحيدها بغية توفير احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات الفنية وأنسب الأسعار، وذلك بما يحقق الشفافية ويحسن كفاءة الإنفاق الحكومي.