وزير النقل يبحث مع رئيس هيئة الإمداد والتوريد تطوير ‏مديريات النقل فنياً وتقنياً

دمشق-سانا‌‎ ‎

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع رئيس الهيئة العامة ‏للإمداد والتوريد عبد الرزاق عمر المصري سبل تعزيز التعاون ‏والتنسيق بين الجهتين، ولا سيما في مجال تطوير مديريات النقل ‏فنياً وتقنياً، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ‏للمواطنين ومواكبة التوسع المتزايد في حجم العمل‎.‎

وأكد الوزير بدر خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مبنى ‏الوزارة بدمشق، أهمية تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي في ‏مديريات النقل، بما يواكب الزيادة الكبيرة في أعداد المعاملات، ‏التي بلغت نحو مليون و400 ألف معاملة خلال عام 2025، مع ‏توقعات بتجاوز مليوني معاملة خلال العام الجاري، الأمر الذي ‏يتطلب تطوير البنية التقنية وتعزيز جاهزية الأنظمة والخدمات ‏الإلكترونية‎.‎

وناقش الجانبان احتياجات مديرية المعلوماتية ومتطلبات تنفيذ ‏المشروع، والصعوبات المتعلقة بتأمين التمويل والتجهيزات ‏الفنية، إضافة إلى تأثير الزيادات الجمركية الأخيرة في أسعار ‏المعدات، في ظل أزمة التوريد الحالية‎.‎

وشدد الجانبان على أهمية التخطيط المؤسسي وتعزيز التكامل ‏والتنسيق بين الجهات الحكومية، بما يشكل ركيزة أساسية لإنجاح ‏مشاريع التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ‏للمواطنين‎.‎

حضر اللقاء معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد ‏رحال، ومستشارته للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير ‏المعلوماتية محمد رجب مرعي، ومديرة التخطيط والإحصاء ‏سامية فتال، ومدير مكتب الوزير عبد العزيز مصطفى‎.‎

يذكر أن الهيئة العامة للإمداد والتوريد السورية أُحدثت بموجب ‏المرسوم رقم (63) لعام 2026، وترتبط بالأمانة العامة لرئاسة ‏الجمهورية، ومقرها مدينة دمشق، وتهدف إلى تنظيم إجراءات ‏التعاقد وتوحيدها بغية توفير احتياجات الجهات العامة بأفضل ‏المواصفات الفنية وأنسب الأسعار، وذلك بما يحقق الشفافية ‏ويحسن كفاءة الإنفاق الحكومي‎.‎