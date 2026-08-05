محكمة الجنايات بدمشق تعقد الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهم وسيم الأسد

دمشق-سانا

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، المتورط في جرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد.

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية.‏

وحددت المحكمة الـ 18 من آب الجاري موعداً للجلسة القادمة، للتدقيق والحكم.

وكانت الجلسة السابقة عقدت في الـ 29 من تموز الماضي بصورة مغلقة، وتمت فيها إحالة المدعي جراء إطلاق النار عليه من قبل المتهم خلال عهد النظام البائد، إلى الطبابة الشرعية لبيان العطل والضرر، ومدى الإعاقة التي تعرض لها، لاستكمال الإجراءات القضائية.

وعقدت أولى جلسات المحاكمة في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، ويواجه وسيم الأسد عدة تهم، أبرزها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام 2011، ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أمس الثلاثاء جلستها الثامنة للنظر في الدعوى المقامة بحق المتهم عاطف نجيب، المتورط في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد.

ويواصل القضاء السوري، في إطار مسار العدالة الانتقالية، محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عهد النظام البائد، بهدف كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.