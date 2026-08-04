فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إنقاذ شاب عالق داخل بئر بمنطقة المخرم الفوقاني في ريف حمص

حمص-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص، عمليات إنقاذ شاب عالق داخل بئر في منطقة المخرم الفوقاني بريف المحافظة، بعد تلقيها بلاغاً بالحادثة اليوم.

وأوضح مصدر في الدفاع المدني في إحاطات تلقت سانا نسخة منها، أن فرق الإنقاذ توجهت فور تلقي البلاغ إلى الموقع، حيث تبين أن الشاب مفقود منذ يوم أمس، وأن البئر يبلغ عمقه نحو 40 متراً وقطره 40 سنتيمتراً.

وأضاف المصدر، أن الفرق عثرت على الشاب عالقاً على عمق يقارب 20 متراً داخل البئر، وباشرت عمليات الاستجابة والإنقاذ، حيث عملت على ضخ الأوكسجين بشكل مستمر داخل البئر، بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة للوصول إليه باستخدام منظومة الحبال، ومعدات الإنقاذ المتخصصة للنزول إلى قاع البئر.

وأشار المصدر إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم وجود أي علامات حيوية لدى الشاب، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وتستجيب فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص على مدار الساعة للبلاغات المتعلقة بالحوادث الطارئة، بما فيها حوادث السقوط في الآبار، مستخدمةً فرق الإنقاذ التخصصية ومعدات الحبال والإنقاذ الفني للوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها، والتعامل مع مختلف الحالات وفق إجراءات السلامة المعتمدة.