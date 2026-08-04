تمديد ساعات العمل في مراكز بريد الرقة لتسهيل إجراءات استبدال العملة

الرقة-سانا

مددت المؤسسة السورية للبريد ساعات العمل في مراكزها بمحافظة الرقة حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وزادت عدد الكوات العاملة في مديرية بريد الرقة إلى 13 كوة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتسهيل إجراءات استبدال العملة، بالتنسيق مع محافظة الرقة ومصرف سوريا المركزي.

وقال المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء: إن الإجراءات شملت توسيع تقديم الخدمة في مراكز البريد بالرقة والطبقة والسبخة والجرنية ودبسي عفنان وتل أبيض، إضافة إلى إتاحة استلام المبالغ المستبدلة نقداً أو إيداعها في حسابات “شام كاش” لتخفيف الضغط وتسريع إنجاز المعاملات.

وأشار حمد إلى أن حجم عمليات استبدال العملة المنفذة في مركز مديرية بريد الرقة بلغ يوم أمس 16 مليار ليرة، موضحاً أن 90 بالمئة من الكتلة المالية جرى إيداعها عبر خدمة “شام كاش”.

من جانبه، أكد نائب محافظ الرقة محمد حامدي في تصريح مماثل أن المحافظة تتابع سير عمليات الاستبدال بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل على تنفيذ حلول تخفف من الازدحام، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من خدمة الإيداع عبر “شام كاش”.

وأوضح حامدي أن الصعوبات الفنية التي تواجه بعض المراكز ترتبط بتحديات في البنية التحتية والاتصالات، وليس بانقطاع التيار الكهربائي، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً استمرار المتابعة لتحسين مستوى الخدمة.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن أمس الأول الأحد عن إتاحة ‏سحب العملة ‏السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية ‏الجديدة ‏لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من يوم الأحد ‌‏2026-‌‏8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 من خلال ‏جميع ‏المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد ‏في المحافظات كافةً، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو ‏نفقات‎.‎