فرق وزارة الطوارئ تنفّذ 981 عملية لإزالة مخلفات الحرب في 6 أشهر

دمشق-سانا



نفّذت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال النصف الأول من العام الحالي،981 عملية لإزالة ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب، إضافة إلى 369 عملية مسح غير تقني، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية المدنيين وتأمين المناطق المتضررة.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن الفرق المختصة نفذت أيضاً 631 جلسة توعية لتعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب وسبل الوقاية منها، فضلاً عن إتلاف الذخائر والمخلفات الحربية، وفقاً للإجراءات المعتمدة التي تضمن سلامة المدنيين.



وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام تنفيذ أعمال المسح والاستجابة للبلاغات في مختلف المحافظات، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم من أخطار الذخائر غير المنفجرة.

ولا تزال مخلفات الحرب والألغام التي خلفها النظام ‏البائد تهدد أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات ‏بليغة، ‏وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية، وتعرقل ‏عودة المدنيين إلى ‏منازلهم في عدة مناطق من ‏سوريا‎.‎