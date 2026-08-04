إنجاز إزالة مخلفات الحرب على امتداد 80 كيلومتراً بريف حلب الشمالي

حلب-سانا
تواصل محافظة حلب تنفيذ مشروع «صدى الصمود» في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، بهدف إعادة فتح الطرق، وتسهيل تنقل السكان، وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بما يسهم في استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.
وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الفرق المشاركة في المشروع تعمل على إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق التي خلّفتها سنوات الحرب، ضمن خطة تشمل نحو 200 كيلومتر من الطرق والمسارات.
وأوضحت الوزارة، أن الفرق أنجزت حتى الآن أعمالاً على امتداد نحو 80 كيلومتراً، بنسبة إنجاز بلغت 42 بالمئة من إجمالي المسافة المستهدفة، ما يسهم في تحسين واقع الطرق وتعزيز الترابط بين القرى والبلدات، وتسهيل وصول الأهالي والخدمات إلى مختلف المناطق.
وينفذ المشروع بالتعاون بين محافظة حلب ووزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع، في إطار الجهود المشتركة لإزالة مخلفات الحرب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتحسين مستوى الخدمات فيها.
وكانت محافظة حلب أطلقت مشروع «صدى الصمود» مطلع تموز الماضي، لإزالة السواتر الترابية وردم الخنادق على امتداد نحو 200 كيلومتر في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، وتسهيل حركة السكان ووصول المزارعين إلى أراضيهم.