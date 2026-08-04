إنجاز إزالة مخلفات الحرب على امتداد 80 كيلومتراً بريف حلب الشمالي

حلب-سانا

تواصل محافظة حلب تنفيذ مشروع «صدى الصمود» في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، بهدف إعادة فتح الطرق، ‏وتسهيل تنقل السكان، وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بما يسهم في استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.‏

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الفرق المشاركة في المشروع تعمل على ‏إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق التي خلّفتها سنوات الحرب، ضمن خطة تشمل نحو 200 كيلومتر من الطرق ‏والمسارات.‏

‎ ‎وأوضحت الوزارة، أن الفرق أنجزت حتى الآن أعمالاً على امتداد نحو 80 كيلومتراً، بنسبة إنجاز بلغت 42 ‏بالمئة من إجمالي المسافة المستهدفة، ما يسهم في تحسين واقع الطرق وتعزيز الترابط بين القرى والبلدات، وتسهيل وصول ‏الأهالي والخدمات إلى مختلف المناطق.‏

وينفذ المشروع بالتعاون بين محافظة حلب ووزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع، في إطار الجهود المشتركة لإزالة ‏مخلفات الحرب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتحسين مستوى الخدمات فيها.‏

وكانت محافظة حلب أطلقت مشروع «صدى الصمود» مطلع تموز الماضي، لإزالة السواتر الترابية وردم الخنادق على ‏امتداد نحو 200 كيلومتر في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، وتسهيل حركة السكان ووصول المزارعين إلى أراضيهم.‏