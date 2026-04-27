إطلاق مشروع تأهيل واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة دير الزور

دير الزور-سانا

أطلق محافظ دير الزور غسان السيد أحمد اليوم الإثنين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع إعادة تأهيل واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي في الشارع العام بالمدينة ضمن حملة “ربيع دير الزور”.

وأوضح مدير المؤسسة العامة للمياه أحمد الموسى في تصريح لـ سانا، أن المحافظة قامت وبالتعاون مع الشركاء بتجهيز الشارع العام من دوار السبع بحرات باتجاه الساحة الرئيسية، من صرف صحي ومياه وكامل البنية التحتية، مبيناً أنه سيتم الاستمرار بهذا المشروع باتجاه دوار الصناعة، إضافة إلى خطوط فرعية تشمل الحارات المقاطعة للشارع الرئيسي.

مدير التعاون الدولي في دير الزور إسحاق الأيوب، بيّن في تصريح مماثل أن هدف المشروع إعادة استقرار الخدمات، وعودة النازحين إلى أعمالهم في هذا الشارع الذي يعد شرياناً حيوياً في المدينة، مشيراً إلى سعيهم في مديرية التعاون الدولي لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات الفاعلة لتأمين الخدمات المناسبة للأهالي، وتعزيز الاستقرار في المحافظة.

يذكر أن المشروع يشمل شبكات الصرف الصحي بطول 1500 متر في الشارع العام، و2016 متراً في الشوارع الفرعية، وبقطر 40 سم، فيما يشمل طول 1890 متراً لشبكات المياه بقطر 125 مم، و1275 متراً لشبكات المياه في الشوارع الفرعية بقطر 90 مم، ويستمر لمدة شهرين.

