بعد أيام من افتتاحها.. عطل كهربائي يوقف محطة علوك مؤقتاً

الحسكة-سانا

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة اليوم الإثنين توقف محطة مياه علوك مؤقتاً، نتيجة عطل في خط الكهرباء المغذي للمحطة من جهة محطة الدرباسية.

وأوضحت الشركة أن الورش الفنية التابعة للشركة العامة لكهرباء الحسكة تعمل حالياً على إصلاح العطل، مؤكدةً أنه ستتم إعادة تشغيل محطة علوك فور الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التغذية الكهربائية.

وكان وزير الطاقة محمد البشير افتتح في الـ 22 من الشهر الفائت الضخ التجريبي الرسمي لمحطة مياه علوك بطاقة إنتاجية تزيد على 50 بالمئة بعد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، على أن يتم استكمال باقي الأعمال تباعاً للوصول إلى الطاقة الكاملة للمحطة، وذلك بعد توقف استمر نحو 7 سنوات.