وزارة النقل تفعّل المنصة الإلكترونية في مديرية التسجيل المؤقت بسرمدا

إدلب-سانا



بدأت مديرية التسجيل المؤقت في سرمدا بإدلب التابعة لوزارة النقل تقديم خدماتها المتعلقة بمنح لوحات التجربة وفراغاتها، بالتزامن مع اعتمادها منصة التسجيل الإلكتروني لتنظيم مراجعات المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.



وتهدف المديرية من خلال المنصة إلى تنظيم الدور وتبسيط إجراءات المعاملات وتسريع إنجازها، وذلك ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الإداري في دوائر النقل.



وأوضح أحمد طه عمر المكلف بأعمال المديرية في وزارة النقل لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن تفعيل المنصة الإلكترونية، أسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام داخل المديرية، من خلال العمل على إنجاز معاملات عدة منها تسجيل المركبة لأول مرة، وتجديد المركبات وعملية نقل الملكية بأجور رمزية تبلغ قيمتها 140 ليرة سورية.

وأشار إلى أن المواطن أصبح قادراً على حجز موعده مسبقاً وإنجاز معاملته بوقت وجهد أقل على المنصة المفتوحة على مدار الشهر، داعياً المواطنين إلى تسيير معاملاتهم بأنفسهم عن طريق حجز دور على منصة المديرية، وألا يكونوا ضحيةً لاستغلال السماسرة من ضعاف النفوس.

رئيس دائرة المركبات في مديرية التسجيل المؤقت بسرمدا بهاء عبد الرحيم، أوضح بدوره أن الحجز على المنصة يتم عبر رابط إلكتروني، وهي مفتوحة لحجز الدور بمعدل 400 شخص يومياً، من خلال إدخال اسم المشتري ورقم لوحته، وبموجب ذلك يتم إعطاؤه موعداً للمراجعة لنقل الملكية، على أن يصطحب البائع أو وكيله مع براءة الذمة.



ولفت عبد الرحيم إلى أن المنصة ساعدت في أتمتة إجراءات منح لوحات التجربة وفراغاتها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سرعة العمل وشفافيته، وقلل من الأخطاء الورقية.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة النقل لرقمنة خدماتها وتوسيع استخدام الحكومة الإلكترونية في المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات ويعزز الانضباط الإداري.