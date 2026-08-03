افتتاح مركز “أعطونا الأمل” للتمكين والدمج المجتمعي في خان أرنبة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا



افتتحت مؤسسة “أثر” اليوم الأحد مركز “أعطونا الأمل” للتمكين والدمج المجتمعي في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، بعد استكمال أعمال تأهيله وتجهيزه لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.



وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضحت عضو المؤسسة إيلاف عبيد، أن المركز أصبح مجهزاً لاستقبال مختلف أنواع الإعاقات، للأطفال والكبار، بما يتيح تقديم خدماته لشريحة أوسع ضمن بيئة مهيأة وشاملة.



وأضافت عبيد، أن مشروع إعادة تأهيل المركز نُفذ من قبل مؤسسة أثر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من وكالة التنمية الفنلندية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، ودعم قدراتهم للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً.



وكانت مؤسسة “أثر” أقامت خلال شهر كانون الثاني الماضي دورة تدريبية في البلدة هي الأولى من نوعها في المحافظة، بالتعاون مع منظمة إسعاف أولي الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك ضمن مشروع سبل العيش الهادف إلى دعم المشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة.



