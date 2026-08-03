افتتاح مركز “أعطونا الأمل” للتمكين والدمج المجتمعي في خان أرنبة بالقنيطرة

٢٠٢٦٠٨٠٢ ١١٢٧١٣ افتتاح مركز "أعطونا الأمل" للتمكين والدمج المجتمعي في خان أرنبة بالقنيطرة

 القنيطرة-سانا
 
افتتحت مؤسسة “أثر” اليوم الأحد مركز “أعطونا الأمل” للتمكين والدمج المجتمعي في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، بعد استكمال أعمال تأهيله وتجهيزه لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضحت عضو المؤسسة إيلاف عبيد، أن المركز أصبح مجهزاً لاستقبال مختلف أنواع الإعاقات، للأطفال والكبار، بما يتيح تقديم خدماته لشريحة أوسع ضمن بيئة مهيأة وشاملة.
 
وأضافت عبيد، أن مشروع إعادة تأهيل المركز نُفذ من قبل مؤسسة أثر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من وكالة التنمية الفنلندية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، ودعم قدراتهم للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً.
 
وكانت مؤسسة “أثر” أقامت خلال شهر كانون الثاني الماضي دورة تدريبية في البلدة هي الأولى من نوعها في المحافظة، بالتعاون مع منظمة إسعاف أولي الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك ضمن مشروع سبل العيش الهادف إلى دعم المشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٠٢٦٠٨٠٢ ١١٢٣٣١ scaled افتتاح مركز "أعطونا الأمل" للتمكين والدمج المجتمعي في خان أرنبة بالقنيطرة
٢٠٢٦٠٨٠٢ ١١٥٣١١ scaled افتتاح مركز "أعطونا الأمل" للتمكين والدمج المجتمعي في خان أرنبة بالقنيطرة


 

صيانة خطوط الشبكة الرئيسية لمياه الشرب في معرة النعمان ‏بريف إدلب‎ ‎
دخول قافلة محروقات تحمل 120 ألف ليتر إلى محافظة السويداء – فيديو
وزير العدل: مسابقتا القضاء وطلاب القضاء صفحة جديدة بمسيرة العدالة في سوريا
جولات مكثفة لفرق الرقابة التموينية على أسواق إدلب وتنظيم عدة ضبوط بحق المخالفين
اندلاع حريق حراجي في منبع نهر السن بريف طرطوس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك