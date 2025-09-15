نشاط ثقافي وترفيهي للإعلامي الأردني عبد الله الترك ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة

حماة- سانا

ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة ال 26 أقيم مساء اليوم على منصة المهرجان نشاط ثقافي ترفيهي بعنوان “خمنوا ما هو حدث اليوم” قدمه الإعلامي وصانع المحتوى الأردني عبد الله الترك وسط أجواء من الحماسة والمتعة من الجمهور الذي تفاعل مع أجواء المسابقات.

وفي تصريح لمراسل سانا وصف الترك أجواء المهرجان بشكل عام وهذه الفعالية بشكل خاص، بأنها رائعة نظراً للحضور الجماهيري الكبير من قبل أهالي حماة وزوارها، وتفاعلهم مع فقرة الألعاب والمسابقات الترفيهية والتوعوية التي تضمنت أسئلة عن مشاهير وأعلام حماة، وكذلك مسابقات ترفيهية تعكس التنوع الثري المتأصل في الثقافة والتراث الحموي خصوصاً والسوري عموماً.

ولفت الترك الى أن الهدف من هذه الفعالية تعزيز القيم الوطنية والدينية، وزرع البسمة والبهجة على وجوه الأطفال والكبار والأمهات مؤكداً أن مشاركته في المهرجان أضافت له تجربة جديدة وخبرة إضافية في العمل الإعلامي والثقافي.