قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق صيصون جملة بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت في المنطقة، ونفذت تحركات على الطريق الواصل بين القريتين، قبل أن تنسحب دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة والقريبة من خطوط ‏التماس مع الجولان السوري المحتل، لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي، تنعكس سلباً على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في ‏تلك المناطق.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‏توغلاتها ‏في الجنوب ‏السوري ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‌‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.‎