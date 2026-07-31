ملتقى في حلب يناقش دور التكنولوجيا في تعزيز ريادة الأعمال ونقل الخبرات للشباب

حلب-سانا



ناقش المشاركون في فعالية “ريادة الأعمال والتكنولوجيا” التي نظمتها الغرفة الفتية الدولية بحلب بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، اليوم الجمعة، سبل دعم ثقافة الابتكار وبناء الشراكات الاستثمارية المستدامة، بمشاركة رجال أعمال وخبراء وشباب ضمن مشروع “صدى الإبداع”.



وأوضح مدير مشروع “صدى الإبداع” في الغرفة الفتية الدولية بحلب الدكتور عادل ‏حافظ لـ سانا، أن الفعالية ركزت على نقل الخبرات العملية والتجارب الواقعية من كبار التجار إلى الكوادر الشبابية، لمساعدتهم على تجاوز العقبات والانطلاق بثقة في سوق العمل.





من جهته، بيّن الشريك المؤسس في منطقة حلب الرقمية محمد مكيس أن مشاركته كمتحدث في الفعالية هدفت إلى تسليط الضوء على كيفية استثمار الفرص المتاحة ومواجهة التحديات الاقتصادية بأسلوب مرن، بما يضمن تمكين الشباب من تنفيذ مشاريعهم الريادية بفاعلية وسرعة أكبر.



بدورها، لفتت المشاركة المهندسة أروى الصباغ إلى أن الندوة وفرت مساحة مباشرة للتشبيك مع أصحاب الشركات الكبرى والمنظمات، ما يساعدها في الحصول على الدعم وتطوير مشروعها الخاص في مجال التغذية والأطعمة الصحية.



فيما نوه المشارك محمد يوسفي بالاستفادة المباشرة من الحلول المطروحة لمواجهة معوقات تأسيس المشاريع، مشيراً إلى أن الاطلاع على التجارب السابقة يمثل دافعاً أساسياً للشباب لتفادي الأخطاء عند إطلاق أعمالهم الخاصة.



وتأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة من الندوات والورشات التي تستضيفها حلب لربط الطاقات الشبابية برواد الأعمال والقطاعات التجارية والتكنولوجية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة.