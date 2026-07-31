إطلاق حملة توعوية للسلامة المرورية ضمن فعاليات معرض “موتور شو 2026” بدمشق

دمشق-سانا

أطلقت وزارة النقل السورية اليوم الخميس، حملة توعوية متكاملة للسلامة المرورية ضمن فعاليات المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026″، بهدف تعزيز الوعي بقواعد المرور والقيادة الآمنة، والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المعنية.

وتتضمن الحملة التي تستمر طيلة أيام المعرض، برامج توعوية وتثقيفية واختبارات نظرية تحاكي امتحان الحصول على إجازة السوق، إضافة إلى محاكاة واقعية لحوادث السير وأنشطة تفاعلية موجهة للأطفال، بما يسهم في نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز الالتزام بقواعد وأنظمة السير.

وأوضح مدير إجازات السوق في وزارة النقل محمد العلوش في تصريح لمراسلة سانا، أن الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، مبيناً أن فعالياتها تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات، منها مديرية هندسة المرور في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ونادي السيارات السوري والجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، إلى جانب شركة “يلا غو”.

وأشار العلوش، إلى أن جناح الوزارة يقدم للزوار مقاطع توعوية حول أهمية حزام الأمان والتقيد بالسرعات المحددة وقواعد السلامة المرورية، إلى جانب توزيع “دليل السائق” وبروشورات تتضمن إشارات المرور الدولية ونصائح للقيادة الآمنة وإحصائيات حول ضحايا حوادث السير.

ولفت العلوش، إلى تنظيم اختبار نظري يحاكي الاختبار المعتمد للمتقدمين للحصول على إجازة السوق، على أن تتضمن الفعالية قرعة للفائزين بالاختبار وتقديم جوائز لهم، إضافة إلى محاضرات توعوية والتوقيع على ميثاق لحماية الأطفال على الطرقات.

بدوره، أوضح رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق أحمد نجيب، أن الجمعية تواصل من خلال مشاركتها نشر التوعية المرورية، ولا سيما لدى الأطفال والشباب، من خلال برامج تنفذ في المدارس والجامعات والمعاهد وتتضمن محاضرات وأفلاماً توعوية وتعريفاً بقواعد السلامة المرورية.

وبين نجيب، أن الجمعية تقدم ضمن الحملة بروشورات توعوية ونصائح قانونية من خلال فريقها المتخصص، مشيراً إلى أن الحد من حوادث السير يتطلب تكامل عناصر السلامة المرتبطة بالمركبة والطريق والسائق، مع التركيز بشكل خاص على تأهيل العنصر البشري وتعزيز وعيه بالقواعد المرورية.

من جهته، أوضح مدير عام نادي السيارات السوري سامر خضر، أن مشاركة النادي تركز على تقديم نماذج عملية توضح أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، من خلال أجهزة تحاكي حوادث الاصطدام والتدهور وتظهر حجم الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها السائق والركاب عند عدم استخدام حزام الأمان.

وأشار خضر، إلى أن المحاكاة تساعد في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، ولا سيما الاعتقاد بأن حزام الأمان غير ضروري داخل المدن أو عند السرعات المنخفضة، مؤكداً أهمية تحويل إجراءات السلامة إلى سلوك يومي لدى مستخدمي الطريق.

ولفت خضر إلى إطلاق برنامج للواقع المعزز مخصص للأطفال للمرة الأولى في سوريا، بهدف إيصال مفاهيم السلامة المرورية إليهم بطريقة تفاعلية ومبسطة، مبيناً أن النادي يعمل بالتعاون مع وزارة النقل على توسيع نطاق البرنامج ليشمل المدارس والتجمعات الخاصة بالأطفال، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعياً بمخاطر الطريق.

من جانبه، أوضح مسؤول التسويق في شركة “يلا غو” علي القاضي أن الشركة تشارك راعياً للحملة بالتعاون مع وزارة النقل، بهدف الإسهام في تعزيز ثقافة السلامة المرورية وتشجيع السائقين على الالتزام بقواعد القيادة الآمنة.

وأشار القاضي، إلى أن الشركة تقدم جوائز للفائزين بالاختبارات والأسئلة التوعوية التي تنظمها وزارة النقل، مبيناً أن فريقها سيكون موجوداً طوال أيام المعرض لدعم فعاليات الحملة والتفاعل مع الزوار.

وكانت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” انطلقت على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق مساء اليوم، بمشاركة 48 شركة محلية وعربية ‏ودولية، ويستمر حتى الثاني من شهر آب المقبل.