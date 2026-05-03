تحسن واقع الكهرباء في الرقة ورفع ساعات التشغيل إلى 16 ساعة يومياً

الرقة-سانا

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة الرقة إعادة تفعيل التغذية الكهربائية باتجاه منطقة تل أبيض وريفها الشمالي، ضمن خطة متكاملة لتحسين واقع الطاقة في عموم المحافظة، تشمل المدينة والأرياف، ورفع مستوى الاستقرار في الشبكة الكهربائية.

وشملت الأعمال إعادة تشغيل خطوط التوتر العالي (66 ك.ف) وخطوط التوتر المتوسط (20 ك.ف)، وإدخالها في الخدمة لتأمين التيار الكهربائي، إلى جانب توزيع التغذية على محطات المدينة والريف، بعد استكمال تأهيل الخطوط المتضررة خلال السنوات الماضية.

كما باشرت الورشات الفنية تنفيذ خطوط التوتر المتوسط المغذية للأحياء التوسعية ضمن مدينة الرقة، على أن يتم إنجازها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، تمهيداً لإدخال مراكز التحويل الخاصة بها في الخدمة وتحسين وصول الكهرباء إلى تلك المناطق.

وأوضح مدير شركة الكهرباء في الرقة، المهندس عبد المحسن الصالح، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن إعادة تفعيل خطوط التوتر العالي والمتوسط باتجاه تل أبيض أسهمت في إعادة تغذية المنطقة بالكهرباء بعد انقطاع طويل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الواقع الكهربائي في كامل محافظة الرقة ورفع عدد ساعات التشغيل.

وبيّن الصالح أن ساعات التغذية ارتفعت لتصل إلى نحو 16 ساعة يومياً في مدينة الرقة وريفها، مع الحفاظ على استقرار الخطوط الخدمية المغذية لمرافق مياه الشرب ومشاريع الري، لافتاً إلى أن الورشات باشرت تنفيذ خطوط التوتر المتوسط المغذية للأحياء التوسعية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 15 يوماً، ليتم بعدها إدخال مراكز التحويل المخصصة لها في الخدمة، بما يعزز كفاءة التوزيع ويضمن وصول التيار الكهربائي إلى شرائح أوسع من الأهالي.

وتأتي إعادة تفعيل خط التوتر 66 ك.ف في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع الكهرباء في محافظة الرقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، ما يسهم بدعم القطاعات الخدمية والزراعية، وتعزيز وتيرة التعافي الخدمي في المحافظة.