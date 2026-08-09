هيئة الطيران تتسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي وتباشر إجراءات إعادة تشغيله

‏ ‏اللاذقية-سانا‏

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تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، اليوم الأحد، إدارة مطار اللاذقية الدولي، في خطوة مهمة ضمن مسار ‏استعادة الدولة السورية إدارة وتشغيل مرافق الطيران المدني، وإعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني ‏الوطني.‏

وبينت الهيئة، في بيان تلقت سانا نسخةً منه، أن تسلّم إدارة المطار يأتي في أعقاب الجهود والمباحثات التي قادتها وزارة ‏الخارجية والمغتربين، والتي أسهمت في التوصل إلى الترتيبات اللازمة لنقل إدارة المنشآت ذات الطابع المدني إلى الدولة ‏السورية.‏

وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل، خلال المرحلة المقبلة، على استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة، وصولاً إلى ‏إعادة تأهيل وتشغيل المطار، تمهيداً لاستقباله الرحلات الجوية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي للمنطقة مع باقي ‏المحافظات والوجهات الإقليمية والدولية.‏

الحصري: خطوة مهمة لاستعادة وتشغيل المطارات السورية

وأكد رئيس الهيئة عمر الحصري، عبر منصة إكس، أن تسلم الهيئة مطار اللاذقية الدولي خطوة مهمة ضمن مسار استعادة ‏وتشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية ‏والمغتربين، ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، على الجهود الدبلوماسية الكبيرة والمتواصلة التي أسهمت في الوصول ‏إلى هذه الخطوة، وعلى التنسيق والتعاون الوثيق مع الهيئة طوال الفترة الماضية.‏



وأوضح الحصري أن فرق الهيئة المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، تمهيداً لوضع ‏خطة إعادة التأهيل ورفع الجاهزية، وصولاً إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة والتشغيل ‏المعتمدة.‏

وكانت سوريا أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير القاعدتين ‏الروسيتين في حميميم ‏وطرطوس، وذلك بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة ‏الخارجية ‏والمغتربين. ‏

وتنص مذكرة التفاهم على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في ‏الساحل السوري، ‏على أن تتولى الدولة السورية إدارة ‏المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف ‏التجاري الرابع في ‏ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما ‏تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية. ‏