مزارعو ريف دمشق يبدؤون جني الخضار الصيفية.. وفرة في الإنتاج ومطالب بتحسين التسويق

ريف دمشق-سانا‏

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بدأ مزارعو ريف دمشق جني محاصيل الخضار الصيفية للموسم الحالي، وسط وفرة في إنتاج عدد من ‏الأصناف الزراعية التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية في دمشق وريفها، بالتزامن مع تحقيق نسب تنفيذ ‏جيدة للخطة الزراعية، رغم التحديات المناخية والاقتصادية التي واجهت المزارعين خلال مراحل الإنتاج.‏

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وأوضح مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن نسبة تنفيذ ‏الخطة الزراعية للمحاصيل الصيفية في محافظة ريف دمشق بلغت 73 بالمئة، إذ وصلت المساحة المنفذة ‏إلى 1160.10 هكتاراً من أصل 3475.3 هكتاراً مخططاً، وفق بيانات المديرية.‏



تعزيز الإنتاج وتلبية الاحتياجات ‏

وأشار أبو عساف إلى تفاوت نسب التنفيذ بين المحاصيل، حيث بلغت نسبة تنفيذ زراعة الفاصولياء ‏الخضراء 73 بالمئة، والكوسا 78 بالمئة، والباذنجان والبندورة 57 بالمئة، فيما سجلت البطاطا 90 بالمئة، ‏والبطيخ الأحمر 76 بالمئة، والبصل الجاف 71 بالمئة، واليقطين والقرع 61 بالمئة، والخيار والقثاء 67 ‏بالمئة، والفليفلة 64 بالمئة، والملوخية 72 بالمئة، واللوبياء 68 بالمئة، والبطيخ الأصفر 49 بالمئة، والخس ‌‏82 بالمئة، والكزبرة والبقدونس 77 بالمئة.‏

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وبين أن الخطة الزراعية للموسم الحالي تتضمن زراعة محاصيل الخضار الصيفية في مختلف مناطق ‏المحافظة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن المساحة ‏المخططة تشمل مساحة السليخ، إضافة إلى 100 هكتار مزروعة تحت الأشجار.‏

نسب تنفيذ جيدة



وخلال جولة لـ سانا على الحقول، ذكرت رئيسة دائرة زراعة الكسوة عفاف موسى، أن المساحات المزروعة ‏بالخضار الصيفية حققت نسب تنفيذ جيدة حتى الأسبوع الثالث من شهر تموز الجاري، حيث بلغت ‏المساحة المنفذة للبطاطا 358 هكتاراً من أصل 736 هكتاراً مخططاً، والبصل 35 هكتاراً من أصل 35 ‏هكتاراً، والباذنجان 107 هكتارات من أصل 127 هكتاراً، والبامية 28 هكتاراً من أصل 55 هكتاراً، ‏والبطيخ الأحمر 32 هكتاراً من أصل 40 هكتاراً، والبطيخ الأصفر 11 هكتاراً من أصل 12 هكتاراً.‏

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وأضافت موسى: إن المساحة المنفذة لمحصول البندورة بلغت 5 هكتارات من أصل 40 هكتاراً، والخيار ‏والقثاء 90 هكتاراً من أصل 123 هكتاراً، والخس 43 هكتاراً من أصل 43 هكتاراً، والكوسا 52 هكتاراً من ‏أصل 85 هكتاراً، والفاصولياء الخضراء 18 هكتاراً من أصل 27 هكتاراً، والفليفلة 55 هكتاراً من أصل ‌‏72 هكتاراً، والملوخية 81 هكتاراً من أصل 91 هكتاراً.‏

إنتاج وفير للمحاصيل الصيفية



وأشارت موسى إلى أن التقديرات الأولية لإنتاج المحاصيل الصيفية في دائرة زراعة الكسوة للموسم الزراعي ‏الحالي بلغت نحو 10 آلاف و740 طناً من البطاطا، و3210 أطنان من الباذنجان، و270 طناً من ‏الفاصولياء الخضراء، و1050 طناً من البصل، و50 طناً من البندورة، و440 طناً من البطيخ الأصفر، ‏و1280 طناً من البطيخ الأحمر، و860 طناً من الخس، و1800 طن من الخيار، و1100 طن من ‏الفليفلة، و810 أطنان من الملوخية، و780 طناً من الكوسا.‏

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وأوضحت موسى أن الموسم الحالي يشهد وفرة في إنتاج عدد من المحاصيل الصيفية، إلا أن انخفاض ‏أسعارها في الأسواق لا يغطي تكاليف الإنتاج، ما يتسبب بخسائر للمزارعين، مؤكدة أن من أبرز مطالبهم ‏فتح باب تصدير المنتجات الزراعية، وتأمين الأسمدة بأسعار مناسبة، بما يسهم في دعم الإنتاج وتحسين ‏عائدات المزارعين.‏



تحديات مناخية واقتصادية ‏



وأشار مدير زراعة دمشق وريف دمشق إلى أن تنفيذ الخطة الزراعية واجه عدداً من التحديات المناخية ‏والاقتصادية، كان من أبرزها انخفاض منسوب مياه نهر الأعوج في منطقتي الكسوة وداريا، وتراجع منسوب ‏المياه الجوفية وجفاف بعض الآبار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة في عدد من ‏المناطق.‏

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وأضاف: إن التغيرات المناخية المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وقلة الأمطار أو تذبذب الهطولات ‏المطرية، ولا سيما في بداية تنفيذ الخطة الزراعية، أثرت سلباً في الإنتاج، ولا سيما الزراعات البعلية، كما ‏أسهم تخوف بعض الفلاحين من تكرار موجات الصقيع خلال المواسم السابقة في الحد من التوسع ‏بالزراعة.‏

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وبين أبو عساف أن الصعوبات الاقتصادية تمثلت بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار ‏وأسمدة ومواد مكافحة، وارتفاع تكاليف عمليات الخدمة من الزراعة حتى الحصاد، إضافة إلى ارتفاع تكاليف ‏المحروقات ومصادر الطاقة اللازمة للري، ونقص الأيدي العاملة وارتفاع أجورها، ولا سيما العمالة الزراعية ‏المتخصصة.‏

ولفت إلى أن انخفاض أسعار بيع بعض المحاصيل مقارنة بتكاليف إنتاجها، إلى جانب صعوبات التسويق ‏والفروقات الكبيرة بين أسعار المنتج لدى الفلاح وأسعارها للمستهلك، وضعف القدرة الاقتصادية لدى بعض ‏المزارعين، وارتفاع عمولات تجار الجملة ونصف الجملة التي قد تصل إلى 10 بالمئة من قيمة المبيعات، ‏شكلت عوامل إضافية أثرت في تنفيذ الخطة الزراعية بالشكل المطلوب.‏

تحسين التسويق ودعم مستلزمات الإنتاج ‏

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الفلاحية في حوش العباسة التابعة لمدينة زاكية عمر الوغا، في تصريح ‏لـ سانا، أن المزارعين واجهوا خلال السنوات الأخيرة تحديات عديدة، في مقدمتها الجفاف، وارتفاع أسعار ‏الأسمدة والمحروقات والأدوية الزراعية، إلى جانب ضعف تسويق المنتجات، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف ‏الإنتاج وتراجع العائد الاقتصادي للمزارعين.‏

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وأشار الوغا إلى أن فتح أسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية بات ضرورة ملحة في ظل انخفاض ‏الأسعار في السوق المحلية، مبيناً أن عدداً من المزارعين اضطروا إلى ترك جزء من محاصيلهم في ‏الأراضي لعدم جدوى قطافها، فضلاً عن تراكم الديون المترتبة عليهم نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.‏

وطالب عدد من المزارعين بوقف استيراد المنتجات الزراعية التي يتوافر إنتاجها محلياً، وفتح باب التصدير، ‏وتعزيز عمليات التسويق، ودعم مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في الوصول إلى أسعار عادلة للمحاصيل ‏وتأمين عائد مناسب للمزارعين، مؤكدين أن الأسعار الحالية لا تغطي تكاليف الإنتاج، ما تسبب بخسائر ‏كبيرة لهم.‏

توفير المحروقات والأسمدة

كما دعا المزارعون إبراهيم الفهاد، وسعيد الوهب، وخالد حسين، إلى توفير المحروقات والأسمدة، ولا سيما ‏سماد اليوريا، بأسعار مناسبة، وتأمين مستلزمات الإنتاج بشكل منتظم، بما يخفف الأعباء المالية عنهم، ‏ويشجع على الاستمرار في الزراعة.‏





وتعد محافظة ريف دمشق من المناطق الزراعية المهمة في سوريا، وتتميز بتنوع إنتاجها من الخضار ‏الصيفية، ولا سيما البطاطا والبندورة والكوسا والباذنجان والخيار والفليفلة وغيرها من المحاصيل التي تسهم ‏في تأمين جزء مهم من احتياجات الأسواق المحلية، وتتركز زراعة الخضار في عدد من مناطق المحافظة، ‏أبرزها الكسوة وداريا وقطنا ودوما والغوطة، حيث يعتمد كثير من المزارعين على الزراعة المروية لتأمين ‏إنتاجهم.‏