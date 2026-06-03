بدء فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري

دمشق-سانا

بدأت فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.

ويناقش المؤتمر محاور تتعلق بتعزيز التجارة العابرة للحدود ‏بين سوريا والأردن، وتوسيع الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة ‏والمتوسطة، وتأسيس التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، ‏إضافة إلى ربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي.‏

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في كلمة له خلال ‏المؤتمر: إننا نؤمن أن دعم المشاريع الإنتاجية هو دعم الاستثمار وفرص العمل‏، كما يدرك الجميع أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع ‏الخاص.‏

وأكد رسلان أهمية هذا المؤتمر في جمعه لصناع القرار ‏والصناعيين والخبراء والشركاء الدوليين على طاولة واحدة، مبيناً أننا ندرك حجم التحديات القائمة ونعمل ‏باستمرار على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية ‏وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع بما يساعد على بناء أكبر بيئة ‏للأعمال في سوريا.‏

من جهته قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت: إن ‏القطاع الخاص سيكون محركاً للنمو والتطور في سوريا، والشركاء سيساعدونه على ‏تحقيق ذلك، وخاصة بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها.‏

وأضاف أونماخت: نحن بحاجة إلى ربط اقتصاد سوريا بالعالم وهذا يعني التجارة ‏والتمويل والتدفقات المالية وربط المصارف السورية بالمصارف العالمية، ‏ولتسهيل ذلك رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته، ومستمرون بدعم سوريا.‏

وأشار أونماخت إلى أن رواد الأعمال والشركات والعمال ورأس المال السوريون هم ‏الركيزة الأساسية لعملية التعافي الاقتصادي في البلاد، وندعو الهيئات الدولية لتقديم الدعم اللازم لهم.

يتبع…