مديرية الحراج: السيطرة على 86 حريقاً حراجياً وزراعياً خلال 10 أيام في سوريا

دمشق-سانا

أكد مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة مثنى الكاطع أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على 86 حريقاً حراجياً وزراعياً في مختلف المناطق السورية خلال الأيام العشرة الماضية، وذلك في ظل موجة الحر التي تشهدها منطقة البحر المتوسط، والتي تسببت باندلاع العديد من الحرائق في عدد من دول المنطقة.

وأشار الكاطع في تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، إلى أن المديرية رفعت حالة الجاهزية والاستنفار إلى أقصى درجاتها منذ أكثر من عشرة أيام، ونفذت خطة استباقية للحد من الأضرار البيئية والزراعية، أسفرت عن احتواء جميع الحرائق ومنع امتدادها.

وبين الكاطع أن الحرائق التي جرت مكافحتها توزعت على 16 حريقاً حراجياً، و27 حريقاً زراعياً، و35 حريقاً في الأعشاب والأشواك، إضافة إلى 3 حرائق في مكبات النفايات و5 حرائق على جوانب الطرقات.

وأوضح مدير الحراج أن فرق الإطفاء نجحت في تطويق جميع الحرائق رغم التحديات الميدانية، وفي مقدمتها وجود الألغام ومخلفات الحرب التي شكلت خطراً على سلامة عناصر الإطفاء، وأعاقت عمليات المكافحة في بعض المواقع.

وأشار الكاطع إلى أن الفرق الفنية تتابع تنفيذ أعمال التبريد والمراقبة الميدانية للتأكد من إخماد جميع البؤر الساخنة ومنع تجدد الاشتعال، مؤكداً استمرار متابعة المواقع الحراجية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وشدد مدير الحراج، على أن حماية الغابات تمثل أولوية وطنية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو ممارسات قد تؤدي إلى اندلاعه عبر الرقم المجاني 188 والالتزام بإجراءات الوقاية؛ للمساهمة في الحفاظ على الثروة الحراجية والموارد الطبيعية.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في الـ 27 تموز الماضي من تأثر البلاد بموجة حر ضعيفة إلى متوسطة بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى اليوم السبت، نتيجة كتلة هوائية حارة، داعية المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة والوقاية للحد من المخاطر الصحية والبيئية.