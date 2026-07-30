الطاقة الذرّية تنظّم دورة متخصّصة في التحليل بالتنشيط النتروني باستخدام مفاعلات الأبحاث

دمشق-سانا

نظمت هيئة الطاقة الذرية السورية دورة تدريبية بعنوان “استخدام مفاعلات الأبحاث في تقنية التحليل بالتنشيط النتروني”، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التقانات النووية المتقدمة.

وأوضح المكتب الإعلامي في الهيئة لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن الدورة استمرت خمسة أيام، وتضمنت جانبين نظري وعملي بهدف تطوير مهارات الكوادر العلمية في استخدام تقنية التحليل بالتنشيط النتروني، والتي تعد من أكثر تقنيات التحليل العنصري دقة وموثوقية، وأداة مهمة في مجالات الطب والبيئة والتغذية والأدلة الجنائية والصناعة.

وأشار إلى أن البرنامج العلمي للدورة تضمن محاضرات حول تطبيقات التقنية في العينات البيئية، واستعراض طرق التحليل المختلفة، وآليات تطبيق نظام الجودة ISO 17025 في المخابر النووية، إضافة إلى التعريف بمفاعلات الأبحاث والوقاية الإشعاعية، واستخدام الكودات الحاسوبية MCNP‑4 وRELAP في الحسابات النترونية.

أما الجانب العملي، فشمل تدريب المشاركين على تحضير العينات وتشعيعها وقياسها، وحساب تراكيز النيوكليدات قصيرة العمر في العينات البيولوجية والنباتية والتربة، إلى جانب معايرة الطاقة والمردود لكواشف مطيافية غاما، وقياس التدفق النتروني داخل المفاعل.

وأكد المكتب الإعلامي حرص الهيئة من خلال هذه التدريبات على دعم الكفاءات الوطنية، وتطوير المهارات البحثية والتطبيقية، وترسيخ دور التقانات النووية السلمية في خدمة المجتمع والقطاعات الحيوية، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأهداف التنمية العلمية.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.