وزير الزراعة يتفقد إدارة بحوث القطن والمخابر وصالة بيع المنتجات الريفية في حلب

حلب-سانا



تفقد وزير الزراعة باسل السويدان إدارة بحوث القطن والمخابر التابعة لها، وصالة بيع المنتجات الريفية في محافظة حلب، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة واقع المؤسسات الزراعية والوقوف على احتياجاتها، بما يسهم في تعزيز دورها في خدمة القطاع الزراعي.



وذكرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن وزير الزراعة اطلع خلال زيارته على سير العمل في إدارة بحوث القطن، واستمع من القائمين عليها إلى شرح مفصل حول طبيعة الأعمال البحثية التي تنفذها الإدارة، ودورها في تطوير زراعة القطن وتحسين الأصناف ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب أبرز التحديات الفنية والإدارية التي تواجه سير العمل واحتياجات المرحلة المقبلة.



كما شملت الجولة زيارة المخابر التابعة لإدارة بحوث القطن، حيث اطلع على التجهيزات والإمكانات الفنية وآليات إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية، مؤكداً أهمية دعم البحث العلمي الزراعي وتطوير البنية المخبرية بما يواكب متطلبات تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل.

وتفقد وزير الزراعة صالة بيع المنتجات الريفية، واطلع على المنتجات المعروضة التي تعكس جهود الأسر الريفية في الصناعات الغذائية والحرفية، مشدداً على أهمية دعم هذه المبادرات وتوسيع منافذ تسويقها، بما يسهم في تعزيز دخل الأسر الريفية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المحلية.





وخلال لقائه بالعاملين في المواقع التي زارها، استمع الوزير إلى مطالبهم والمقترحات التي طرحوها لتطوير العمل، إضافة إلى الصعوبات التي تواجههم، مؤكداً أن وزارة الزراعة تضع ضمن أولوياتها إعداد خطط متكاملة للنهوض بأداء المؤسسات الزراعية والارتقاء بعملها، إلى جانب تحسين وتأهيل أبنية المؤسسات وتطوير بيئة العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الزراعية.



واختتم الوزير جولته بزيارة موقع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا”، حيث اطلع على واقع المركز واحتياجاته، مؤكداً أهمية العمل على ترميمه وإعادة تفعيله بما يعزز دوره البحثي والعلمي في خدمة القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة.



وكان وزير الزراعة تفقد أمس مصنع ‏EMPC‏ في مدينة الشيخ نجار ‏الصناعية، ومديرية الزراعة، ‏ومجمع المخابر، وفرع الهيئة العامة ‏للبحوث العلمية الزراعية، إضافة إلى مركز تلحديا البحثي، واطلع على ‏سير العمل ‏ودور المراكز في دعم الإنتاج وتطوير البحوث ‌‏الزراعية.‌‏