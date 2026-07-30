الجنايات الرابعة بدمشق تبدأ رابع جلسات محاكمة أحمد حسون

دمشق-سانا

بدأت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة ‏أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف ‏وتبرير القتل خلال عهد ‌‏النظام البائد.‏

ويترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، ويحضرها ممثلون عن منظمات حقوقية ‏وطنية ودولية.‏

وكانت الجلسة الثالثة عقدت في الـ 23 من تموز الماضي وقدّمت خلالها جهة الادعاء مذكرتها القضائية، ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد المتهم، فيما قدّم وكيل المتهم مذكرة دفاع، وطلب إجراء خبرة فنية على الفيديوهات المقدمة من الادعاء للتحقق من سلامة مضمونها وخلوها من أي تحريف أو تعديل.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهم حسون في الـ25 من حزيران الماضي بتهم عدة أبرزها: ‏

‏-استغلال منصبه كمفت للجمهورية لمصالحه الشخصية وإقامة علاقات ‏موسعة خارج ‌‏‌‏إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد، ‏ومع مدير إدارة المخابرات ‌‏‌‏العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء ‏الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل ‌‏‌‏في سوريا.‏

‏-حث عناصر وضباط جيش النظام البائد، ‏على دعم ‌‏النظام في مواجهة معارضيه.

– الإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت ‏تحريضاً على ‌‏المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش ‏النظام،

ولا سيما في حلب ‌‏الشرقية وإدلب، كما تضمنت طلباً من جيش النظام ‏بتدمير هذه المناطق.‏

‏-التأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات ‏متورطة ‌‏بجرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، إضافة ‏إلى تأييده التدخلين ‌‏الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما ارتكبته تلك القوات ‏والميليشيات من انتهاكات ‌‏ومجازر بحق السوريين.‏

ولتحقيق العدالة الانتقالية يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق ‏متهمين ‏بارتكاب ‌‏‌‏‌‏جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام ‏البائد، بهدف كشف ‏الحقيقة، ‏وإنصاف ‌‏‌‏‌‏الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.‏