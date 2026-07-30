الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة بقذائف ‌‏المدفعية

photo 2026 07 30 09 07 43 الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة بقذائف ‌‏المدفعية

القنيطرة-سانا‏

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، محيط تل الأحمر الشرقي بريف ‌‏القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف مدفعية باتجاه ‌‏محيط تل الأحمر الشرقي دون وقوع إصابات.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأحد الماضي الأراضي ‏الزراعية في ‏محيط ‏قرية طرنجة بريف القنيطرة ‏الشمالي،‏ بأربع قذائف مدفعية. ‏

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق ‌‏القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‌‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‌‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب ‌‏الكامل من ‏الجنوب السوري.‏

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