الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة بقذائف ‌‏المدفعية

القنيطرة-سانا
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف مدفعية باتجاه محيط تل الأحمر الشرقي دون وقوع إصابات.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأحد الماضي الأراضي الزراعية في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بأربع قذائف مدفعية.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.