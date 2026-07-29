بدء أعمال تأهيل مخبز العمارة بدمشق لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة

دمشق-سانا‌‎ ‎

بدأت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي ‏السوري، أعمال إعادة تأهيل مخبز العمارة في دمشق، بما يسهم في استمرارية ‏إنتاج الرغيف وتحسين جودته‎.‎

وأوضح مدير المؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال صيانة وإعادة ‏تأهيل شاملة للمخبز، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى رفع الجاهزية ‏التشغيلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وضمان استمرارية العمل بكفاءة أعلى‎.‎

وأشار الصيادي إلى أن مشاريع تأهيل وتحديث المخابز تندرج ضمن رؤية ‏المؤسسة لتعزيز الأمن الغذائي، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمخابز الآلية، بما ‏يضمن توفير مادة الخبز بجودة أفضل، وتلبية احتياجات المواطنين‎.‎

و‎يأتي مشروع إعادة تأهيل مخبز العمارة ضمن برنامج تنفذه المؤسسة السورية ‏للمخابز لتحديث وتأهيل المخابز العامة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع ‏جهات وطنية ودولية، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ‏وتحسين جودة الرغيف، وضمان استمرارية إنتاج الخبز وتلبية الطلب عليه، ‏في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات الأساسية‎.‎