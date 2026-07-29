بدء أعمال تأهيل مخبز العمارة بدمشق لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة

IMG 20260729 101448 487 بدء أعمال تأهيل مخبز العمارة بدمشق لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة

دمشق-سانا‌‎ ‎

بدأت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي ‏السوري، أعمال إعادة تأهيل مخبز العمارة في دمشق، بما يسهم في استمرارية ‏إنتاج الرغيف وتحسين جودته‎.‎

IMG 20260729 101440 012 بدء أعمال تأهيل مخبز العمارة بدمشق لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة

وأوضح مدير المؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال صيانة وإعادة ‏تأهيل شاملة للمخبز، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى رفع الجاهزية ‏التشغيلية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وضمان استمرارية العمل بكفاءة أعلى‎.‎

وأشار الصيادي إلى أن مشاريع تأهيل وتحديث المخابز تندرج ضمن رؤية ‏المؤسسة لتعزيز الأمن الغذائي، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمخابز الآلية، بما ‏يضمن توفير مادة الخبز بجودة أفضل، وتلبية احتياجات المواطنين‎.‎

و‎يأتي مشروع إعادة تأهيل مخبز العمارة ضمن برنامج تنفذه المؤسسة السورية ‏للمخابز لتحديث وتأهيل المخابز العامة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع ‏جهات وطنية ودولية، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ‏وتحسين جودة الرغيف، وضمان استمرارية إنتاج الخبز وتلبية الطلب عليه، ‏في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات الأساسية‎.‎

IMG 20260729 101451 258 بدء أعمال تأهيل مخبز العمارة بدمشق لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة
IMG 20260729 101453 158 بدء أعمال تأهيل مخبز العمارة بدمشق لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة
IMG 20260729 101443 100 بدء أعمال تأهيل مخبز العمارة بدمشق لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة
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