استجابة وزارة الطوارئ لحادث السير على طريق دير الزور – دمشق

دمشق-سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن فرق الدفاع المدني ‏باشرت منذ اللحظات الأولى عمليات الاستجابة لحادث السير الذي وقع اليوم ‏السبت على طريق دير الزور – دمشق قرب مدينة السخنة، إثر تصادم حافلتي ‏ركاب.‏

وأوضح في تغريدة له عبر منصة “إكس”، أن الفرق عملت على إخماد ‏النيران في موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج، إضافةً إلى نقل جثامين الضحايا واستكمال الإجراءات ‏اللازمة، وذلك بالتعاون مع فرق وزارتي الداخلية والصحة.‏

وتقدم وزير الطوارئ إلى ذوي الضحايا ولجميع السوريين بخالص التعازي ‏والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع ‏رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء ‏العاجل.‏

وأدى حادث السير الذي وقع بسبب تصادم حافلتي ركاب على طريق دير ‏الزور – دمشق، إلى وفاة 35 شخصاً، وإصابة 30 آخرين، كحصيلة أولية.‏

وأرسلت وزارة الدفاع عدداً من الحوامات للمشاركة ‏بعمليات الإجلاء الطبي ‏للمصابين والضحايا جراء الحادث إلى مشفى حمص ‏العسكري.‏

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كما رفعت جاهزية منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ‏إلى الدرجة القصوى في المشافي ومديريات الصحة وبنوك الدم في محافظتي ‏حمص وريف دمشق، إلى جانب استنفار فرق وسيارات الإسعاف لإخلاء ‏المصابين ونقلهم إلى المراكز الطبية المختصة، كما تم تحويل عدد من ‏المصابين إلى مشافي دير الزور، ونُقل آخرون إلى مشفى تدمر قبل تحويلهم ‏إلى مشافي حمص لاستكمال العلاج، بحسب الخطة الإسعافية المعتمدة.‏