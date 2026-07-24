إصابة 22 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية

دمشق-سانا

أصيب 22 شخصاً جراء وقوع 198 حريقاً وحادث سير في عدد من المحافظات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة بأن فرقه استجابت لـ 17 حادث سير، أسفرت عن إصابة 20 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 181 حريقاً، أحدها في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي حرائق متفرقة في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد أماكنها.

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخصين اثنين تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في الموقع ثم تم نقل أحدهما إلى مشفى المجتهد بدمشق لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وذكّر الدفاع المدني المواطنين بضرورة الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وتوفي شخص وأصيب 31 آخرون جراء حوادث سير وحرائق في مناطق مختلفة من سوريا خلال يوم أمس الأول، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.