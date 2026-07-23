الشركة العامة للكهرباء تعلن عودة التغذية الكهربائية إلى دير الزور

دير الزور-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور اليوم الخميس، أن ورشات الخطوط في الشركة السورية للكهرباء أنهت ‏أعمال إصلاح العطل الطارئ على خط التوتر 230 ك.ف (جندر – التيم)، وذلك بعد تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة وإجراء ‏الاختبارات التشغيلية، ليعاد الخط إلى الخدمة بنجاح.‏

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن التغذية الكهربائية قد عادت إلى محافظة دير الزور، بما يسهم في استقرار ‏الشبكة الكهربائية واستمرارية تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.‏

وكانت الشركة قد أعلنت أول أمس خروج الخط من الخدمة، نتيجة عطل على الحماية المسافية، ما أدى إلى انقطاع التغذية ‏الكهربائية عن المحافظة.‏