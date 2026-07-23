الشركة العامة للكهرباء تعلن عودة التغذية الكهربائية إلى دير الزور

دير الزور-سانا
أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور اليوم الخميس، أن ورشات الخطوط في الشركة السورية للكهرباء أنهت أعمال إصلاح العطل الطارئ على خط التوتر 230 ك.ف (جندر – التيم)، وذلك بعد تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة وإجراء الاختبارات التشغيلية، ليعاد الخط إلى الخدمة بنجاح.
وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن التغذية الكهربائية قد عادت إلى محافظة دير الزور، بما يسهم في استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي.
وكانت الشركة قد أعلنت أول أمس خروج الخط من الخدمة، نتيجة عطل على الحماية المسافية، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن المحافظة.