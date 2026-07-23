هيئة الطاقة الذرية تكرم فريقها الهندسي لنجاحه في إصلاح المسرع الدوراني “السيكلوترون”‏

دمشق-سانا
كرمت هيئة الطاقة الذرية السورية، ممثلة برئيسها الدكتور مضر العكلة، الفريق التقني والهندسي بعد نجاحهم المتميز في إصلاح المسرع الدوراني “السيكلوترون” الموجود بأحد المراكز التابعة للهيئة بدمشق، وإعادته إلى الخدمة بكفاءة عالية.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن التكريم جاء تقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلتها الكوادر في تجاوز التحديات التقنية الصعبة، وتأمين استمرارية الإنتاج المحلي للنظائر المشعة الطبية.
وأشارت الهيئة إلى أن إعادة تشغيل المسرع “السيكلوترون” يسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الصحي عبر توفير المواد المشعة اللازمة لتشخيص الأورام السرطانية والتصوير الطبي الحديث (PET-CT)، وعلاج بعض الأمراض.
ولفتت الهيئة إلى أن الإنجاز يعكس عمق الكفاءة العلمية والعملية التي تمتلكها هيئة الطاقة الذرية السورية وكوادرها، ويؤكد أهمية الاعتماد على الذات وتطوير الخبرات المحلية، كركيزة أساسية لمواجهة التحديات التكنولوجية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمدنيين.
ويعرف مسرع إنتاج النظائر المشعة (السيكلوترون) بأنه معجّل جسيمات متطور يقوم بتسريع البروتونات أو الأيونات المشحونة إلى طاقات عالية جداً عبر مسار حلزوني، مستخدماً مجالاً مغناطيسياً ثابتاً ومجالاً كهربائياً متناوباً لإحداث تفاعلات نووية عند اصطدام الجسيمات بالمادة المستهدفة.