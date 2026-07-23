نائب محافظ حلب يبحث مع وفد شبكة الآغا خان للتنمية خطط توسيع ‏مشاريعها في المحافظة

حلب-سانا
بحث نائب محافظ حلب علي حنورة مع وفد من شبكة الآغا خان للتنمية برئاسة المدير التنفيذي في سوريا الدكتور مهند عبيدو، المشاريع التي تنفذها في المحافظة وخطط توسيعها.
وذكرت محافظة حلب في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة، احتياجات الترميم في مدينة حلب القديمة، وتحديد المواقع الأكثر حاجة إلى الترميم لوضعها ضمن أولويات المشاريع المقبلة.
وتطرق الجانبان إلى متابعة أعمال صيانة وترميم قلعة حلب ضمن المشروع الذي تموّله شبكة الآغا خان للتنمية.
وتواصل شبكة الآغا خان للتنمية التي تمتد جذورها لأكثر من قرن في العمل الإنساني، نشاطها في سوريا عبر مشاريع خدمية وتنموية تستهدف الإنسان، وتضع التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها.