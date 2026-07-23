نائب محافظ حلب يبحث مع وفد شبكة الآغا خان للتنمية خطط توسيع ‏مشاريعها في المحافظة

حلب-سانا‏

بحث نائب محافظ حلب علي حنورة مع وفد من شبكة الآغا خان للتنمية ‏برئاسة المدير التنفيذي في سوريا الدكتور مهند عبيدو، المشاريع التي تنفذها ‏في المحافظة وخطط توسيعها.‏

وذكرت محافظة حلب في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا ‏خلال اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة، احتياجات الترميم في مدينة حلب ‏القديمة، وتحديد المواقع الأكثر حاجة إلى الترميم لوضعها ضمن أولويات ‏المشاريع المقبلة.‏

وتطرق الجانبان إلى متابعة أعمال صيانة وترميم قلعة حلب ضمن المشروع ‏الذي تموّله شبكة الآغا خان للتنمية.‏

وتواصل شبكة الآغا خان للتنمية التي تمتد جذورها لأكثر من قرن في العمل ‏الإنساني، نشاطها في سوريا عبر مشاريع خدمية وتنموية تستهدف الإنسان، ‏وتضع التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها.