ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية في سوريا ‏

دمشق-سانا‏

حذّرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد، ‌‏التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، من ارتفاع مؤشرات خطورة ‌‏الحرائق في عدد من المناطق الحراجية بسوريا، بالتزامن مع موجة الحر ‏التي ‏تشهدها البلاد، والتي تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية ‏في ‏عدد من المناطق، ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة استمرار ‏جفاف ‏الغطاء النباتي وانخفاض الرطوبة النسبية.‏

وبحسب النشرة الجوية المحلية تبقى درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من ‏معدلاتها ‏بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في ‏أغلب المناطق، مع استمرار ‏الأجواء ‏الصيفية ‏الحارة إلى شديدة الحرارة في ‏عدد من المحافظات.‏

وأوضحت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق، المهندسة رادا كاسوحة، ‌‏في تصريح لـ سانا، أن مؤشرات الخطورة تُظهر ارتفاعاً ‏ملحوظاً في ‏مختلف المحافظات، مع تسجيل مستويات مرتفعة في عدد من ‏المواقع ‏الحراجية الأكثر تأثراً بالظروف الجوية وطبيعة الغطاء النباتي، فيما ‏تبقى ‏غالبية المساحات ضمن مستويات الخطورة المتوسطة، الأمر الذي ‏يستدعي ‏مواصلة الحذر وتعزيز أعمال المراقبة والمتابعة.‏

إجراءات الوقاية والرصد المبكر أولوية

وأضافت كاسوحة أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة ‌‏النسبية، وجفاف الغطاء النباتي، إلى جانب كثافته في بعض المناطق، يرفع ‌‏احتمالات اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها، ولا سيما خلال شهر تموز الذي ‌‏يُعد من الأشهر الأكثر خطورة للحرائق على الغابات.‏

وأكدت أن ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على جاهزية فرق ‌‏الاستجابة وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر، وهذا ما تقوم به الهيئة ‌‏بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بما يحدّ من احتمالات اندلاع ‌‏الحرائق وانتشارها، وخاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي تزيد ‌‏من صعوبة عمليات الإطفاء.‏

دور الأهالي

ودعت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق الأهالي والمزارعين إلى ‌‏الالتزام بعدة إجراءات حفاظاً على الثروة الحراجية أبرزها:‏

‏- الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من ‌‏المناطق الحراجية.‏

‏- عدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال.‏

‏ -الإبلاغ الفوري عن أي تصاعد للدخان أو نشوب حريق، ‏

ويعتمد تقدير مؤشرات خطورة الحرائق على مجموعة من العوامل، تشمل ‌‏حالة الغطاء النباتي، والظروف الجوية، والعوامل الطبوغرافية والبشرية، ‌‏إضافة إلى مؤشر الطقس الخاص بالحرائق (‏FWI‏)، وذلك بهدف دعم ‌‏إجراءات الوقاية وتعزيز الاستجابة المبكرة.‏