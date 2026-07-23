ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق بعدد من المناطق الحراجية في سوريا ‏

دمشق-سانا
حذّرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد، التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، من ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في عدد من المناطق الحراجية بسوريا، بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد، والتي تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة استمرار جفاف الغطاء النباتي وانخفاض الرطوبة النسبية.
وبحسب النشرة الجوية المحلية تبقى درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة إلى شديدة الحرارة في عدد من المحافظات.
وأوضحت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق، المهندسة رادا كاسوحة، في تصريح لـ سانا، أن مؤشرات الخطورة تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف المحافظات، مع تسجيل مستويات مرتفعة في عدد من المواقع الحراجية الأكثر تأثراً بالظروف الجوية وطبيعة الغطاء النباتي، فيما تبقى غالبية المساحات ضمن مستويات الخطورة المتوسطة، الأمر الذي يستدعي مواصلة الحذر وتعزيز أعمال المراقبة والمتابعة.
إجراءات الوقاية والرصد المبكر أولوية
وأضافت كاسوحة أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الرطوبة النسبية، وجفاف الغطاء النباتي، إلى جانب كثافته في بعض المناطق، يرفع احتمالات اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها، ولا سيما خلال شهر تموز الذي يُعد من الأشهر الأكثر خطورة للحرائق على الغابات.
وأكدت أن ارتفاع مؤشرات الخطورة يستدعي الحفاظ على جاهزية فرق الاستجابة وتعزيز إجراءات الوقاية والرصد المبكر، وهذا ما تقوم به الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بما يحدّ من احتمالات اندلاع الحرائق وانتشارها، وخاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي تزيد من صعوبة عمليات الإطفاء.
دور الأهالي
ودعت رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق الأهالي والمزارعين إلى الالتزام بعدة إجراءات حفاظاً على الثروة الحراجية أبرزها:
- الامتناع عن إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية بالقرب من المناطق الحراجية.
- عدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال.
-الإبلاغ الفوري عن أي تصاعد للدخان أو نشوب حريق،
ويعتمد تقدير مؤشرات خطورة الحرائق على مجموعة من العوامل، تشمل حالة الغطاء النباتي، والظروف الجوية، والعوامل الطبوغرافية والبشرية، إضافة إلى مؤشر الطقس الخاص بالحرائق (FWI)، وذلك بهدف دعم إجراءات الوقاية وتعزيز الاستجابة المبكرة.