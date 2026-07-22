التأمينات الاجتماعية تحدد مواعيد المقابلات الشفهية لمسابقة الفئتين الرابعة والخامسة

دمشق-سانا‏

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواعيد إجراء المقابلات الشفهية للمتقدمين إلى مسابقة التوظيف المخصصة ‏لملء شواغر لديها، ولدى فروعها في المحافظات ضمن الفئتين الرابعة والخامسة.‏

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء أن المقابلات تبدأ يوم الأحد الـ26 من تموز ‏الجاري، وتستمر حتى يوم الأربعاء الـ29 منه، وذلك في فروع المؤسسة بالمحافظات.‏

وبينت أن القوائم الاسمية للمقبولين تضمنت مكان وتاريخ وتوقيت المقابلة الخاصة بكل متقدم، وفق الشواغر المعلن عنها، ‏وتشمل وظائف مستخدم ومراسل وحارس وسائق.‏

ودعت المؤسسة المتقدمين إلى الاطلاع على القوائم عبر الرابط الإلكتروني الآتي:‏

https://drive.google.com/file/d/1F7MDnqQ0DLwrwuu56hz0IZrmqNffUWLB/view

وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت في الـ 15 من حزيران الماضي، عن شواغر وظيفية خدمية للفئتين الرابعة والخامسة ‏للعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها في المحافظات السورية.‏