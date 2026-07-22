التأمينات الاجتماعية تحدد مواعيد المقابلات الشفهية لمسابقة الفئتين الرابعة والخامسة

دمشق-سانا
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواعيد إجراء المقابلات الشفهية للمتقدمين إلى مسابقة التوظيف المخصصة لملء شواغر لديها، ولدى فروعها في المحافظات ضمن الفئتين الرابعة والخامسة.
وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء أن المقابلات تبدأ يوم الأحد الـ26 من تموز الجاري، وتستمر حتى يوم الأربعاء الـ29 منه، وذلك في فروع المؤسسة بالمحافظات.
وبينت أن القوائم الاسمية للمقبولين تضمنت مكان وتاريخ وتوقيت المقابلة الخاصة بكل متقدم، وفق الشواغر المعلن عنها، وتشمل وظائف مستخدم ومراسل وحارس وسائق.
ودعت المؤسسة المتقدمين إلى الاطلاع على القوائم عبر الرابط الإلكتروني الآتي:
https://drive.google.com/file/d/1F7MDnqQ0DLwrwuu56hz0IZrmqNffUWLB/view
وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت في الـ 15 من حزيران الماضي، عن شواغر وظيفية خدمية للفئتين الرابعة والخامسة للعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها في المحافظات السورية.