السورية للبريد تبحث خطط التطوير والتحول الرقمي في المرحلة ‏المقبلة

دمشق-سانا
عقد مجلس إدارة المؤسسة السورية للبريد أول اجتماعاته برئاسة رئيس المجلس عبد المالك المزين، وبحضور المدير العام للمؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة عماد الدين حمد، وأعضاء المجلس، وذلك عقب صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى المؤسسة بدمشق اليوم الأربعاء، واقع المؤسسة وأولويات عملها في المرحلة المقبلة، وخطط تطوير الخدمات البريدية، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع خدمات التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المجلس مواصلة المؤسسة تنفيذ رؤيتها لبناء بريد وطني حديث قادر على مواكبة التطورات التقنية، وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال تعزيز الشراكات، وتطوير البنية التشغيلية، والارتقاء بمستوى الأداء، بما يعزز دور المؤسسة بوصفها أحد المرافق الوطنية الداعمة للتنمية والخدمة العامة.
وشدد أعضاء المجلس على أن المرحلة المقبلة ستركز على العمل المؤسسي القائم على التخطيط والحوكمة والتطوير المستمر، بما يحقق تطلعات الدولة ويعزز ثقة المواطنين بالخدمات البريدية.
ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد في إطار توجه المؤسسة السورية للبريد لتعزيز تطوير منظومة عملها، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.