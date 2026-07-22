السورية للبريد تبحث خطط التطوير والتحول الرقمي في المرحلة ‏المقبلة

دمشق-سانا‏

عقد مجلس إدارة المؤسسة السورية للبريد أول اجتماعاته برئاسة ‏رئيس المجلس عبد المالك المزين، وبحضور المدير العام للمؤسسة ‏نائب رئيس مجلس الإدارة عماد الدين حمد، وأعضاء المجلس، وذلك ‏عقب صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد من الأمانة العامة ‏لرئاسة الجمهورية العربية السورية‎.‎

وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى المؤسسة ‏بدمشق اليوم الأربعاء، واقع المؤسسة وأولويات عملها في المرحلة ‏المقبلة، وخطط تطوير الخدمات البريدية، وتسريع التحول الرقمي، ‏وتوسيع خدمات التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، بما يسهم ‏في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين‎.‎

وأكد المجلس مواصلة المؤسسة تنفيذ رؤيتها لبناء بريد وطني ‏حديث قادر على مواكبة التطورات التقنية، وتلبية احتياجات ‏المواطنين، من خلال تعزيز الشراكات، وتطوير البنية التشغيلية، ‏والارتقاء بمستوى الأداء، بما يعزز دور المؤسسة بوصفها أحد ‏المرافق الوطنية الداعمة للتنمية والخدمة العامة‎.‎

وشدد أعضاء المجلس على أن المرحلة المقبلة ستركز على العمل ‏المؤسسي القائم على التخطيط والحوكمة والتطوير المستمر، بما ‏يحقق تطلعات الدولة ويعزز ثقة المواطنين بالخدمات البريدية‎.‎

ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد في إطار توجه المؤسسة ‏السورية للبريد لتعزيز تطوير منظومة عملها، والارتقاء بالخدمات ‏المقدمة للمواطنين.‏